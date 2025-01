O que é o Starship, aposta de Musk para levar humanos a Marte

A- A+

A SpaceX, de Elon Musk, realizou o que é considerado uma proeza de engenharia ao capturar, em uma descida controlada, pela segunda vez desde outubro, o propulsor "SuperHeavy" utilizando braços mecânicos – chamados de "hashis" – instalados em sua torre de lançamento. Foi o sétimo teste do tipo, que, no entanto, apresentou uma falha.

A nave Starship, na parte superior do foguete, perdeu contato com a base cerca de 8,5 minutos após o lançamento, e a SpaceX confirmou que sofreu um "desmontagem rápida não programada", um eufemismo da empresa para se referir a uma explosão.

O Starship é o foguete que Elon Musk, fundador da empresa, afirma que um dia levará pessoas a Marte. A NASA também está pagando à SpaceX para desenvolver uma versão do veículo que levará astronautas americanos de volta à Lua.





Durante os primeiros seis voos de teste, a SpaceX demonstrou que pode lançar o maior foguete já construído para o espaço e, mais ou menos, trazer as partes de volta à Terra intactas. Ao longo do próximo ano, a empresa pretende transformar esse "mais ou menos" em "confiável" e provar outras capacidades.

Há um mês, a SpaceX se tornou a startup privada mais valiosa do mundo, alcançando uma avaliação de US$ 350 bilhões em uma venda de ações para funcionários. Isso representou um salto significativo em relação à avaliação de US$ 210 bilhões da empresa apenas seis meses antes.

A decolagem do Starship ocorreu às 17h37 no horário do leste dos EUA a partir de Starbase, o local de lançamento da SpaceX no sul do Texas. Depois de completar sua tarefa de empurrar o foguete através da parte mais densa da atmosfera, o propulsor se separou e retornou em direção à plataforma de lançamento. Ele foi capturado com sucesso por dois braços mecânicos na torre de lançamento.

Logo em seguida, ocorreu o problema com a espaçonave do estágio superior. A espaçonave do estágio superior deveria cair no Oceano Índico cerca de uma hora após o lançamento.

O incidente com a Starship ocorreu no mesmo dia em que a empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, realizou o voo inaugural bem-sucedido do foguete New Glenn a partir de Cabo Canaveral, Flórida. O lançamento do New Glenn aconteceu cinco anos depois do previsto originalmente. Bezos, inclusive, desejou boa sorte a Musk e à SpaceX em uma postagem na rede X.

O que é o Starship?

O sistema de foguete Starship é o maior já construído — com 403 pés de altura (cerca de 123 metros), quase 30 metros a mais que a Estátua da Liberdade, incluindo seu pedestal.

Ele também tem o maior número de motores já instalado em um propulsor de foguete: o Super Heavy — a parte inferior do foguete — possui 33 motores Raptor potentes da SpaceX na base. Esses motores geram 16 milhões de libras de empuxo na potência máxima ao levantar o Starship da plataforma de lançamento.

A parte superior, também chamada de Starship ou apenas Ship, parece um foguete brilhante saído de um filme de ficção científica dos anos 1950. Feito de aço inoxidável com grandes aletas, este é o estágio superior que seguirá rumo à órbita e, eventualmente, poderá levar pessoas à Lua ou até mesmo a Marte.

O que aconteceu durante o último voo?

O presidente eleito Donald Trump compareceu ao sexto voo de teste em 19 de novembro, visitando Musk na sala de controle do lançamento. O estágio superior do Starship voou em uma trajetória suborbital ao redor do mundo, reentrou com sucesso na atmosfera e realizou uma manobra de pouso, virando para uma posição vertical antes de cair suavemente no Oceano Índico cerca de uma hora após a decolagem.

Como esperado, ele tombou e explodiu em seguida.

O propulsor também reentrou com sucesso na atmosfera. Mas os planos para capturá-lo com os braços mecânicos da torre de lançamento — um feito que a SpaceX realizou no quinto voo de teste — foram cancelados após sensores nos braços serem danificados durante o lançamento. O propulsor foi desviado para o Golfo do México.

O que é diferente no sétimo voo?

Para o Starship neste sétimo teste, foram feitas mudanças significativas no sistema de propulsão, no escudo térmico e nos sistemas de controle. O foguete foi alongado alguns metros, permitindo tanques maiores que comportam 25% mais propelente. As aletas próximas ao topo do Starship foram reduzidas e reposicionadas mais para a ponta para minimizar danos causados pelas temperaturas extremas da reentrada.

No espaço, o Starship testaria um novo sistema semelhante a um dispensador de balas PEZ. Ele lançaria 10 satélites simulados, com tamanho e forma similares aos da próxima geração de espaçonaves projetadas para o serviço de internet Starlink, da SpaceX. Esses satélites simulados seguiriam a trajetória do Starship e queimariam na atmosfera sobre o Oceano Índico.

Quando o Starship estará pronto para enviar pessoas ao espaço?

A aparente falha de quinta-feira atrasará o cronograma de desenvolvimento acelerado da SpaceX. Mesmo antes da falha, a previsão era de que ainda levaria alguns anos para que o sistema estivesse pronto para missões tripuladas.

A NASA planeja usar uma versão do Starship para levar astronautas da órbita lunar à superfície da Lua durante a missão Artemis III, atualmente programada para 2027.

Jared Isaacman, bilionário fundador da Shift4, uma empresa de serviços de pagamento que já voou duas vezes ao espaço em foguetes Falcon 9, da SpaceX, participaria do primeiro voo tripulado do Starship. No entanto, agora que foi escolhido por Trump como o próximo administrador da NASA, é provável que Isaacman permaneça em terra, pelo menos por enquanto.

