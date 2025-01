Starship: Musk atribui acidente com foguete da SpaceX a vazamento de oxigênio e combustível

A SpaceX, de Elon Musk, realizou o que é considerado uma proeza de engenharia ao capturar, em uma descida controlada, pela segunda vez desde outubro, o propulsor "SuperHeavy" utilizando braços mecânicos – chamados de "hashis" – instalados em sua torre de lançamento. Foi o sétimo teste do tipo.

No entanto, a nave Starship, na parte superior do foguete, perdeu contato com a base, e a SpaceX confirmou que sofreu um "desmontagem rápida não programada", um eufemismo da empresa para se referir a uma explosão.

Em uma publicação na plataforma X, Elon Musk divulgou vídeos da explosão e escreveu que a "indicação preliminar é de que tivemos um vazamento de oxigênio/combustível na cavidade acima da barreira de proteção do motor da nave, grande o suficiente para gerar uma pressão além da capacidade de ventilação".





Ele continuou:

"Além de, obviamente, verificar novamente a existência de vazamentos, iremos adicionar supressão de fogo a essa área e provavelmente aumentar a área de ventilação. Nada, até o momento, sugere a necessidade de adiar o próximo lançamento para além do próximo mês".

O próprio bilionário publicou em sua rede social imagens da explosão no céu e de outros ângulos do lançamento, acompanhado ao vivo por várias pessoas. Em um deles, ironizou: "Sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido".

