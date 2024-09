O que significa um CEO? Entenda a polêmica que envolve a questão de gênero

A- A+

O fundador da Easy Taxi e presidente da G4 Educação, Tallis Gomes, afirmou nesta semana que seria contra sua mulher ocupar o cargo de CEO porque mulheres que exercem essa função "passam por um processo de masculinização", que as leva a deixar a família e a casa de lado.



A frase viralizou e causou polêmica nas redes. Mas, afinal, o que significa ser uma mulher CEO?

CEO é a sigla para Chief Executive Officer (chefe executiva, na tradução em português), a posição mais alta na hierarquia de uma empresa. Cabe a ele ou a ela definir a missão, a visão e os valores da companhia, para orientar o planejamento estratégico. A gestão do dia a dia da organização também é uma atribuição do CEO.

É de responsabilidade de um ou uma CEO ainda definir os objetivos e desenvolver a cultura organizacional da empresa, visando ao sucesso do negócio.

A liderança na empresa pode ser ocupada por um homem, uma mulher ou um executivo com orientação sexual distinta. Mas são poucas as mulheres que chegam ao topo da pirâmide corporativa.

Pesquisa do Instituto Ethos, divulgada nesta semana e feita com cerca de 130 empresas que estão entre as maiores do Brasil, mostra que apenas 27,4% dos cargos executivos, que incluem diretores e CEOs, são ocupados por mulheres, apesar de elas serem mais da metade dos trainees, que estão na base da pirâmide.

Os autores do estudo dizem que as organizações não têm políticas que assegurem a ascensão feminina, fazendo com que as mulheres percam oportunidades de progressão de carreira, um fenômeno chamado de "afunilamento hierárquico".

Os CEOs também são o principal porta-voz da empresa para o mercado, a cara da empresa. A imagem de uma companhia está diretamente ligada a esse executivo. Ou seja, é um cargo de muita responsabilidade e submetido a um forte estresse.

Tallis Gomes, autor da frase polêmica na internet, afirma em sua postagem em uma rede social que essa pressão leva mulheres no cargo de CEO a um processo de masculinização, "que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os filhos em segundo plano".

Para ele, esse não seria o melhor uso da "energia feminina". "A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser a base de uma família", disse ao ser perguntado por um seguidor se ele estaria noivo de uma mulher que fosse CEO.

