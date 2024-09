De CEO da Nvidia a Scarlett Johansson, veja a lista dos mais influentes em IA pela revista "Time"

A- A+

A revista 'Time' publicou nesta quinta-feira a lista das 100 pessoas mais influentes no setor da inteligência artificial.

A lista inclui executivos e especialistas que estão moldando sistemas e negócios envolvendo IA, além de críticos e personalidades famosas que representam o momento em que a tecnologia sai do laboratório e impacta o mundo real.

É o caso do CEO da fabricante de chips Nvidia, Jensen Huang, que lidera o setor, e a atriz Scarlett Johansson, que já enfrentou uma máquina de IA no filme 'Vingadores: Era de Ultron' e, anos depois, protagonizou um embate com a dona do ChatGPT.

A atriz alegou que a empresa utilizou uma voz muito parecida com a sua, mesmo depois de recusar uma proposta de colaboração.

A lista foi dividida entre líderes de grandes empresas; visionários, como consultores e diretores; intelectuais (que ajudam a idealizar a IA) e formadores de opinião.

Entre os nomes de peso estão Sundar Pichai, CEO do Google; Mark Zuckerberg, CEO da Meta; Satya Nadella, CEO da Microsoft e Sam Altman, CEO da OpenAI. O único executivo da Apple presente é John Giannandrea, da área de estratégia de IA da empresa.

A seleção está longe de incluir só entusiastas da inovação. Há também diferentes críticos, como Lina Khan, presidente da Comissão Federal de Comércio americano (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

O órgão supervisiona a concorrência no mercado para evitar monopólios e aplica multas bilionárias em alguns casos. Lina ficou conhecida como a "lady antitruste" dos EUA e é vista como a principal rival da varejista Amazon.

Veja a lista com todos os nomes abaixo:

Líderes

Sundar Pichai, CEO do Google e Alphabet

Satya Nadella, CEO da Microsoft

Sasha Luccioni, líder de IA e Clima do Hugging Face (repositório para modelos de IA)

Sam Altman, CEO da OpenAI (dona do ChatGPT)

Jensen Huang, CEO da Nvidia (fabricante de chips)

Rohit Prasad, vice-presidente sênior e cientista-chefe de IA Geral da Amazon

Cari Tuna, presidente da Open Philanthropy

Zhuang Rongwen, diretor da administração de cyberspace da China

Mark Zuckerberg, CEO da Meta (dona do Facebook, Instagram e WhatsApp)

Demis Hassabis, CEO e cofundador do Google DeepMind

C.C. Wei, presidente e CEO da TSMC

Masayoshi Son, presidente e CEO do SoftBank

Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) dos Emirados Árabes

Liang Rubo, CEO e cofundador da ByteDance (dona do TikTok)

Wang Xiaochuan, fundador e CEO da Baichuan (concorrente do ChatGPT)

Visionários

Lisa Su, CEO da AMD (fabricante de chips)

Jonathan Ross, CEO da Grog

Victor Riparbelli, CEO da Synthesia (empresa de vídeos gerados por IA)

Aravind Srinivas, CEO da Perplexity

Daphne Koller, fundadora e CEO do Insitro (empresa de descoberta e desenvolvimento de medicamentos a partir da IA)

Sarah Gurev (uma das autoras do projeto EVEScape, que prevê mutações de vírus a partir da IA)

Mustafa Suleyman, CEO da Microsoft AI

Shiv Rao, cofundador e CEO da Abridge

Zack Dvey-Aharon, cofundador e CEO da AEYE Health

Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI

Andrew Feldman, CEO e fundador da Cerebras Systems

Christophe Fouquet, CEO da ASML

Brett Adcock, CEO da Figure

Anant Vijay Singh, líder de produto da Proton

John Jumper, diretor e líder da equipe AlphaFold, do Google DeepMind

Piotr Dabkowski, cofundador e CTO do ElevenLabs

Lawrence Lek, artista e cineasta

Silvio Savarese, vice-presidente executivo e cientista-chefe de pesquisa em IA da Salesforce

Arthur Mensch, cofundador e CEO da Mistral AI

Lina Khan, presidente da FTC

Dan Neely, cofundador e CEO da Vermillio

Willonius Hatcher, comediante e contador de histórias com ajuda da IA

Palmer Luckey, fundador da Anduril Industries

Tekedra Mawakana, co-CEO da Waymo

Chris Mansi, cofundador da Viz.ai

Intelectuais

Ray Kurzweil, pesquisador principal e visionário de IA do Google

Ilya Sutskever, cofundadora da Safe Superintelligence

Albert Gu, professor de aprendizado de máquina na Universidade Carnegie Mellon e cofundador, da Cartesia

Andrej Karpathy, fundador do Eureka Labs

Andrew Yao, reitor do Instituto de Ciências Interdisciplinares da Informação na Universidade de Tsinghua

Iason Gabriel, cientista pesquisador do Google DeepMind

Helen Toner, ex-membro do conselho da OpenAI

Amanda Askell, membro da equipe técnica da Anthropic

Jan Leike, co-líder da Ciência de Alinhamento da Anthropic

Chris Olah, cofundador da Anthropic

Beth Barnes, ex-pesquisadora da OpenAI e fundadora do instituto Model Evaluation and Threat Research (METR)

Ben Zhao, professor e inventor do Nightshade (ferramenta pra proteger criação artística da IA)

Geoffrey Irving, diretor de pesquisa do Instituto de Segurança de IA do Reino Unido

Katja Grace, cofundadora e pesquisadora da AI Impacts

Chinasa T. Okolo, pesquisadora do Brookings Institution

Amba Kak, co-diretora executiva, AI Now Institute

Ethan Mollick, autor do livro "Co-Intelligence"

Patrick Lewis, diretor de Aprendizado de Máquina da Cohere

Becky Pringle, presidente da Associação Nacional de Educação dos EUA

Dwarkesh Patel, apresentador do podcast 'Dwarkesh'

Yoshua Bengio, fundador e diretor científico do Instituto de IA de Quebec

Daniel Kokotajlo, ex-pesquisador de governança da OpenAI

Marques Brownlee, youtuber

Formadores de opinião

Amandeep Singh Gill, enviado da ONU para tecnologia

Francesca Mani, ativista contra deepfakes

Thierry Breton, comissário da UE para mercado interno

Yasir Al-Rumayyan, governador do fundo de investimento público da Arábia Saudita

Gina Raimondo, secretária de Comércio dos Estados Unidos

Arati Prabhakar, diretora do escritório de Política Científica e Tecnológica dos EUA

Meredith Stiehm, presidente do Sindicato dos Roteiristas da América do Oeste

Matt Topic, advogado especializado em propriedade intelectual e sócio da Loevy & Loevy

Mophat Okinyi, presidente do Sindicato de Moderadores de Conteúdo

Elizabeth Kelly, diretora do Instituto de Segurança em IA dos Estados Unidos

Saffron Huang e Divya Siddarth, co-fundadoras do "Collective Intelligence Project"

Ashwini Vaishnaw, ministro de Tecnologia da Informação da Índia

Nat Friedman, investidor e empreendedor

Jade Leung, diretora de tecnologia do Instituto de Segurança em IA do Reino Unido

Scott Wiener, senador do estado da Califórnia

Martin Heinrich, senador dos EUA pelo Novo México

Dario Amodei, CEO da Anthropic

Sara Hooker, vice-presidente de pesquisa e chefe da Cohere for AI

Scarlett Johansson, atriz

Sheik Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos e presidente do G42

Nandan Nilekani, cofundador da Infosys e presidente do EkStep

Kristen DiCerbo, diretora de aprendizagem da Khan Academy

Eric Schmidt, fundador do Schmidt Futures

Zhang Linghan, professora de direito na Universidade de Ciência Política e Direito da China

Anil Kapoor, ator

John Giannandrea, vice-presidente sênior de Aprendizado de Máquina e Estratégia de IA da Apple

Matt Clifford, vice-presidente do Conselho Consultivo Externo, Instituto de Segurança em IA do Reino Unido

Sarah Cardell, diretora-executiva da Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido

Tania Rodríguez, ativista ambiental

Peter-Lucas Jones, CEO da Te Hiku Media

Vinod Khosla, fundador da Khosla Ventures

Kyogu Lee, CEO da Supertone

Francois Chollet, engenheiro de Software do Google

Steve Huffman, cofundador e CEO do Reddit

Endang Aminudin Aziz, chefe da agência de Desenvolvimento e Cultivo de Línguas do Ministério da Educação, Cultura, Pesquisa e Tecnologia da Indonésia

Kauna Malgwi, presidente do Sindicato de Moderadores de Conteúdo da Nigéria

