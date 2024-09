O X pode cair de novo? Anatel diz que analisa relatos após usuários citarem retorno da rede social

A- A+

Diante de relatos de retorno do funcionamento da rede social X para alguns usuários, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou que está verificando os casos e que não houve mudança na decisão que suspendeu a rede social. A plataforma foi suspensa por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, confirmada pelo plenário da Corte.

X voltou a funcionar?

Parte dos usuários do X relata que a rede social voltou a funcionar nesta quarta-feira. Alguns informam que o aplicativo está funcionando desde sexta-feira. O retorno é o assunto mais comentado na rede.

Por que o X foi suspenso no Brasil?

No fim do mês passado, Moraes determinou a suspensão total do X no Brasil depois que a plataforma descumpriu a ordem dada por ele para indicar um representante legal no país no prazo de 24 horas. Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da rede social até que todas as ordens judiciais dadas por ele fossem cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional.

Após a decisão, a Anatel notificou as operadoras para que a rede fosse suspensa. A empresa Starlink, de Elon Musk, também dono do X, inicialmente se negou a suspender a rede social e chamou a decisão do ministro do STF de ilegal. Por fim, no entanto, cumpriu a decisão.

"O time da Starlink está fazendo todo o possível para mantê-los conectados. Após a decisão de @alexandre que bloqueou os bens da Starlink e impede que a empresa faça transações financeiras no Brasil, começamos imediatamente os procedimentos legais no STF explicando a grande ilegalidade da determinação e pedindo para que a Corte desbloqueie nossos ativos", informou a empresa na ocasião.

Veja também

REDES SOCIAIS Acesso ao X pode ter sido causado por instabilidade no bloqueio, diz STF