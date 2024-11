A- A+

TURISMO Ocupação hoteleira: Pernambuco registra taxa alta para o feriadão, segundo pesquisa Para este mês, a previsão é de 6.006 voos, entre pousos e decolagens. O número é 2,91% maior do que no mesmo mês de 2019, ano imediatamente anterior à pandemia

A Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) divulgou os dados mais recentes sobre a taxa de ocupação da rede hoteleira nos destinos que mais atraem turistas em Pernambuco. Os números demonstram um cenário positivo para o feriado da Proclamação da República.

De acordo com a pesquisa realizada entre os dias 04 a 13 de novembro deste ano, a taxa de ocupação média estimada para o feriado do dia 15 de novembro é de 93,12%, superando as expectativas e evidenciando a forte demanda por hospedagem nos principais destinos turísticos pernambucanos.

Em Fernando de Noronha, a taxa de ocupação é de 90,31% e uma média de estadia de 3,4 dias. Já Ipojuca, conhecida por suas praias e resorts, registrou uma taxa de ocupação de 93,13% e uma média de estadia de 3,6 dias.

No Recife, a taxa de ocupação é de 95,92% e uma média de estadia de dois dias. A pesquisa também revelou a origem dos turistas, com destaque para os estados do sul e sudeste, além de turistas provenientes de outras regiões do Brasil e do exterior, como países da América Latina e Europa.

O secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery, comemorou os resultados e destacou a importância do turismo para a economia do estado. “Vamos receber turistas de diversas partes do Brasil. Esses números evidenciam a força do turismo pernambucano e o êxito das ações promovidas pelo Governo do Estado, sob a liderança da governadora Raquel Lyra”, declarou.

A pesquisa foi realizada pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Setur-Pe e Empetur, por meio de consulta telefônica direta aos meios de hospedagem dos destinos indutores de Pernambuco. Foram pesquisados 43 meios de hospedagem nos três destinos pernambucanos mencionados.

Para este mês, a previsão é de 6.006 voos, entre pousos e decolagens. Este número é 2,91% maior do que no mesmo mês de 2019, ano imediatamente anterior à pandemia.

