Turismo Recife lança primeiro Plano Municipal de Turismo em parceria com Sebrae Lançamento do projeto foi realizado durante a 57ª reunião do Conselho Municipal de Turismo do Recife

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, anunciou, nesta quarta-feira (30), o lançamento do seu primeiro Plano Municipal de Turismo. A iniciativa foi divulgada durante a 57ª reunião do Conselho Municipal de Turismo (Conture), realizada no Espaço Recife da Casa Cor, na quarta-feira (30). O projeto será elaborado em parceria com o Sebrae Pernambuco e tem como meta ser finalizado e implementado no primeiro semestre de 2025.

Antonio Coelho destacou a relevância do plano, que não terá custo para a Prefeitura.

"Hoje, temos a satisfação de compartilhar uma iniciativa muito bacana em parceria com o Sebrae, que é a elaboração do primeiro plano municipal de turismo do Recife. Uma iniciativa, sem custos para a Prefeitura do Recife, de grande importância para a cidade por diversos motivos. Não só iremos estabelecer os principais nortes e objetivos que almejamos para o turismo da capital, como vamos ganhar maior facilidade na captação de recursos, seja por meio de editais ou através de outros programas, em outras esferas de governo. Isso vai impulsionar bastante o desenvolvimento do turismo, do emprego e da renda na nossa cidade. Estamos no começo dessa caminhada que, certamente, vai render bons frutos para a nossa capital”, assinalou o secretário Antonio Coelho.

A elaboração do plano será realizada em várias etapas. Inicialmente, um diagnóstico minucioso da atividade turística local será feito, seguido por oficinas de escuta com o trade turístico. A partir daí, será apresentada a proposta do plano, que deverá ser aprovada pelo Legislativo municipal antes do seu lançamento oficial.

Leonardo Carolino, gerente do Sebrae Pernambuco, também ressaltou a importância do plano, afirmando que ele integrará as expectativas de todos os envolvidos no setor.

"O plano é uma peça fundamental para integrar as expectativas de todos os atores do turismo no Recife. É o documento que dará a diretriz para as ações de consolidação e desenvolvimento das atividades do setor. Damos um grande passo com essa parceria entre Sebrae e Prefeitura", destacou, ressaltando, em seguida, que o Recife já parte com um diferencial por ser um município que vem trabalhando o potencial do uso de dados em seu processo decisório. "Insumos, esses, que vão nos abastecer neste primeiro momento de diagnóstico da atividade turística", pontuou.

O novo plano tem o potencial de estimular a economia local, gerar empregos e melhorar a renda da população. Além disso, busca incentivar a preservação da cultura e do patrimônio histórico da cidade, assegurando uma infraestrutura adequada para receber visitantes. O documento funcionará como um guia estratégico para a implementação de políticas públicas e investimentos, fortalecendo a imagem turística do Recife.

