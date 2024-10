A- A+

Troca de comando Ometto faz dança das cadeiras e troca comando na Cosan e na Raízen Braço-direito do empresário passará a comandar Cosan, enquanto atual CEO será Diretor-Presidente da Raízen

A Cosan anunciou, por meio de fato relevante, que aprovou a nomeação de Marcelo Eduardo Martins irá passar a ocupar o cargo de presidente de Diretor Presidente da empresa. O atual CEO da companhia, Nelson Gomes, passará ao comando da Raízen — que funciona como uma joint venture, criada a partir da união de negócios entre a Cosan e a Shell.

Martins é considerado braço-direito do dono da Cosan, Rubens Ometto, e atuava como Diretor-Vice-Presidente de Estratégia da empresa. Já Rodrigo Mussa, que atuava como CEO da Raízen, irá atuar como Diretor Presidente da Cosan Investimentos.

As mudanças acontecerão a partir do dia primeiro de novembro.

Mussa estava no comando da Raízen desde 2020 e iria terminar o mandato em abril do ano que vem. Já Gomes havia sido eleito para o atual mandato como Diretor Presidente em novembro do ano passado, mesma data que Martins tomou posse.

Veja também

Obras Raquel Lyra recebe presidente da Anac para tratar sobre obras do Aeroporto de Fernando de Noronha