"Oportunidade de ouro": Icônico iate dourado tem "descontão" e vai à venda por R$ 124 milhões

A- A+

Alguns proprietários de iates gostam de ser discretos. Esse não é o caso do proprietário do Khalilah, de 162 pés, cujo iate esportivo é pintado de dourado brilhante, tem seu próprio barco em miniatura e uma construção exclusiva de fibra de carbono que garante menor consumo de combustível e máxima eficiência.

O iate, o maior navio privado construído inteiramente de composto de carbono, foi entregue ao seu proprietário em 2014 e apareceu no mercado brevemente em 2019 e novamente em 2023.

Em novembro de 2024, a corretora de iates My Ocean assumiu a tarefa de vendê-lo, reduzindo o preço em € 1 milhão e, na semana passada, cortando mais € 2 milhões. Agora, o Khalilah está à venda por € 19,9 milhões (o equivalente a R$ 124 milhões, na cotação atual).

— Isso não é para alguém que quer se misturar — diz Jonny Dodge, CEO da My Ocean.

Desde que sua empresa assumiu o iate, houve um arrefecimento do mercado, daí a queda do preço. De acordo com um relatório publicado pelo Monaco Yacht Show, o maior evento de vendas de iates do ano, o mercado tem baixado de movimento nos últimos quatro anos, e não há previsão de que isso pare tão cedo. Em comparação com 2023, as vendas de iates usados, como o Khalilah, caíram 9%.

“Os observadores da indústria estão vendo que os vendedores estão gradualmente se acostumando com as expectativas de preço que os compradores em potencial têm em meados de 2024”, diz o relatório. “Na prática, isso significa que estamos vendo mais e maiores ajustes de preço.”

Dodge diz que o Khalilah é agora um dos barcos com preços mais competitivos nessa faixa de tamanho no mercado, observando a oportunidade de comprá-lo antes da temporada de verão.

— Sempre há um iate maior, mas o Khalilah é simplesmente um dos iates mais icônicos do mundo — diz ele.

A Dodge imagina seu novo proprietário como alguém "jovem, com visão de futuro" e que é apaixonado por "inovação, impacto e destaque". O comprador do iate também estaria potencialmente interessado em criptomoedas (porque a empresa é especializada em vendas de criptoativos).

Os novos donos provavelmente também estão em busca de muito espaço. O iate tem um design exclusivo de casco triplo que o torna especialmente largo.

Isso dá ao Khalilah uma aparência um pouco volumosa em certos ângulos, mas parece uma troca justa pelo amplo volume do interior. Cinco cabines acomodam 11 pessoas, além de espaço extra para uma tripulação de nove.

Há dois espaços de estar internos, além de um ponto de encontro ao ar livre na parte de trás do barco no nível da água.

O interior é uma mistura maluca de estilos diferentes: toques zen na suíte do proprietário, delicadas ilustrações de beija-flores rosa em uma das cabines de hóspedes, murais de polvo no banheiro e uma luminária disfarçada de polvo no salão.

Há também muito espaço para vida ao ar livre. Essas 11 pessoas podem aproveitar a banheira de hidromassagem no deck ou relaxar na plataforma de natação à beira-mar, com degraus que levam direto ao mar.

O café da manhã pode ser apreciado em uma espaçosa área de estar no deck superior na companhia de estátuas de ursos de pelúcia em tamanho real. Embora o iate navegue a 25 nós, as duas cadeiras de leme escarlate no deck oferecem o local privilegiado para emoções de arrepiar.

O nome do iate significa "amigo" e "amante" em árabe. O iate todo em fibra de carbono, atualmente atracado em Barcelona, foi construído nos EUA em 2014 pela Palmer Johnson.

Outrora um dos construtores mais prestigiados dos EUA, o estaleiro anunciou que estava encerrando as operações em suas instalações em Sturgeon Bay, Wisconsin, um ano depois.

Dos 83 iates de sua frota, 20 estão atualmente no mercado, e o Khalilah é o segundo mais caro (depois do Sanam de 172 pés, construído em 2016 e que custa cerca de US$ 26,9 milhões).

Por ser construído em fibra de carbono, o iate é um pouco mais leve e, portanto, mais econômico em termos de combustível do que iates de tamanho comparável construídos em metal ou plástico.

Veja também