Ouro fecha em alta após discurso de Powell confirmar corte de juros pelo Fed

O ouro voltou a fechar em alta nesta sexta-feira, 23, após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, indicar corte de taxas de juros em setembro. Além do anúncio feito em Jackson Hole, as incertezas no mercado e o crescimento econômico lento têm impulsionado o preço do metal precioso.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,18%, a US$ 2.546,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em relatório, o ING explica que o discurso feito pelo dirigente fez com que o ouro ganhasse força, já que Powell confirmou o corte para setembro.

O mercado espera que o alívio seja de 25 pontos-base, segundo o banco holandês. "Taxas de juros mais baixas são benéficas para o ouro, aumentando o apelo pelas barras", pontua o banco.

O Commerzbank reforça a visão do ING e diz que, caso os cortes do Fed no próximo mês sejam mais profundos, como de 50 pontos-base, é possível que o ouro atinja novos recordes. Se o discurso de Powell tivesse acontecido de outra forma, o preço do metal precioso teria ficado pressionado, como aconteceu na última sessão.

"Aumentamos nossa previsão de preço para o ouro, mas consideramos que o potencial de alta agora se esgotou no curto prazo. Além disso, as importações de ouro feitas pela China podem confirmar que o preço elevado está deixando sua marca nas importações físicas de ouro", explica o banco alemão.

A Capital Economics ainda ressalta que o preço do metal precioso pode ser impactado pela demanda da China, em movimento de busca de proteção das instabilidades geopolíticas no ativo.



