NEGÓCIOS Outback, Abbraccio e Aussie Grill têm novo dono no Brasil Gestora Vinci Partners fechou negócio com a americana Bloombin'Brands e vai deter 67% da operação brasileira da rede de restaurantes

A Vinci Partners, gestora de investimentos brasileira, fechou um acordo com a americana Bloomin' Brands e é a nova dona da rede de restaurantes Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil.



A gestora se se tornará sócia controladora da operação brasileira com 67% do capital, enquanto a Bloomin’ manterá uma participação de 33%.

Com mais de US$ 52 bilhões em ativos sob gestão, a Vinci foi fundada em 2009 e já tem investimentos em marcas do setor de alimentação, como Burger King, Domino's e Camarada Camarão no Brasil.

"O Outback é uma marca icônica que faz parte da vida dos brasileiros há quase três décadas, com uma proposta de valor e atendimento ao cliente que dificilmente encontramos em outras operações no Brasil”, disse Carlos Eduardo Martins, co-chefe de Private Equity da Vinci, em comunicado.

“Estamos felizes por ter encontrado um formato junto à Vinci para maximizar os objetivos de curto prazo da Bloomin’ Brands e, ao mesmo tempo, manter nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”, disse Pierre Berenstein, vice-presidente executivo de Estratégia Global de Clientes e Brasil da Bloomin' Brands e ex-CEO das operações brasileiras até 2023.

