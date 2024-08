A- A+

Banco Central Pacheco diz que discutiu com Lula indicação para presidência do Banco Central Mandato de Campos Neto se encerra no fim deste ano

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que discutiu com o presidente Lula, em café nesta terça-feira, a indicação para a presidência do Banco Central. O governo quer aprovar o nome em um dos chamados esforços concentradosdo Congresso antes das eleições municipais de outubro.

A indicação é de Lula, mas o nome precisa passar pelo Senado.

"Temos toda a boa vontade de poder dar o andamento dessa sabatina no Senado Federal. Justamente porque temos que primar pela estabilidade, previsibilidade, especialmente num tema tão sensível, como é política monetária ", disse Pacheco.

Pacheco e Lula conversaram mais cedo. O mandato do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, encerra seu mandato no fim do ano.

O nome mais cotado para a vaga é o do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, ex-número 2 do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Uma vez indicado o nome, nós vamos ter todo o zelo e cuidado para dar andamento no Senado Federal ", disse Pacheco.

O presidente do Senado afirmou que pedu a Lula que, assim que chefe do Executivo defina o nome do novo líder do BC, anuncie ao Congresso para dar andamento ao tema.

