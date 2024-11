A- A+

PAGAMENTOS RECORRENTES Pagamentos recorrentes com cartões somam R$ 28 bi no 3º tri e crescem 41,2% em 1 ano, diz Abecs Estes pagamentos envolvem assinaturas de produtos e serviços, majoritariamente

Os pagamentos de contas recorrentes através de cartões chegaram a R$ 28 bilhões no terceiro trimestre deste ano, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O número representa um crescimento de 41,2% em relação ao mesmo período de 2023.

Os pagamentos recorrentes envolvem assinaturas de produtos e serviços, majoritariamente. No entanto, o setor quer ampliar esse uso para outros tipos de pagamento, como os de mensalidades dos setores de educação e saúde, e tem feito um esforço para tornar isso possível.

Até aqui, a maior parte dos pagamentos recorrentes, ou R$ 26,6 bilhões, é feita através do cartão de crédito.

"Os outros débito e cartão pré-pago dependem de você ter um agendamento correto de fundos que você tem que ter na conta. O cartão de crédito tem uma flexibilidade maior em função do limite concedido", disse o presidente da Abecs, Giancarlo Greco, em coletiva de imprensa para tratar dos números do setor no terceiro trimestre deste ano.



