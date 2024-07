Papelão reciclado por cooperativas tem queda nos preços

A- A+

No período mais crítico da pandemia, em 2021, era raro encontrar caixas de papelão nas calçadas. Para os catadores, a cena marcou o ápice de preços do papel: os compradores chegavam a pagar R$ 2 pelo quilo.

O valor do material se mantinha alto pela demanda das indústrias para a produção de embalagens, necessárias ao intenso fluxo de entregas, com a população em isolamento social. Desde 2022, os preços despencaram.

— No início deste ano, o preço do papelão estava dramático (R$ 0,15/kg) e hoje estão pagando R$ 0,40, em média — afirma Anderson Nassif, diretor da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat), que reúne 467 organizações de catadores aos quais distribuiu R$ 415 milhões entre 2017 a 2023, da venda de 661 mil toneladas de material.

A causa apontada para a queda no valor das aparas de papel é o uso crescente pela indústria da matéria-prima virgem, mais barata em razão da grande produção de celulose nacional. A ligeira recuperação no valor está ligada às enchentes no Rio Grande do Sul, que obrigaram os catadores a interromper a coleta.

José Carlos da Fonseca Jr., presidente-executivo da Associação Brasileira de Embalagens em Papel e diretor da Indústria Brasileira de Árvores, associação do setor de florestas plantadas para a produção de papel, diz que em 2022 foram coletadas 5,2 milhões de toneladas de aparas, com índice de reciclagem de 69,9%.

— Certos produtos exigem 100% de matéria-prima virgem — afirma.

O papelão é responsável por 50% do volume nas usinas. A oscilação de preço afeta diretamente a renda de cooperados. Patricia Rosa, coordenadora da ONG Cataki, aponta isso como o desafio crucial:

— Noventa por cento do que é reciclado no Brasil passa pelos catadores. O país se orgulha em dizer que 100% das latinhas são recicladas, mas pouca gente lembra que, para render R$ 5, valor do quilo, é preciso juntar 62 latas, o que pode levar um dia. A renda média fica entre R$ 500 e R$ 800.

Veja também

cooperativismo Cooperativas que financiam projetos estão em 55% do território nacional