Vídeo: Bruno canta ao lado de Marrone de papelão durante show na Bahia

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, subiu ao palco sozinho na noite de sábado na Festa de São João de Serrinha, na Bahia. Seu par está afastado dos palcos devido a uma cirurgia de emergência realizada no dia 17 após o diagnóstico de glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos.

A ausência do companheiro, porém, não foi total. Em determinado momento da apresentação, um integrante da equipe de produção colocou no palco um totem de papelão representando Marrone, que foi abraçado por Bruno — que ainda brincou fazendo ‘um par de chifres’ sobre a cabeça do irmão e colega.

Aos 58 anos, Marrone passou por um procedimento de harmonização facial em março do ano passado. Na ocasião, a assessoria do cantor informou que ele passou por seis procedimentos, sendo eles: lifting facial; blefaroplastia otoplastia; rinosseptoplastia funcional e estética; lipoaspiração de papada; e preenchimento labial.



Em entrevista concedida na última semana ao portal LeoDias, Bruno disse acreditar que os os procedimentos estéticos que o irmão fez no rosto podem ter contribuído para o agravamento da doença.

O cantor precisa ficar afastado dos palcos por 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Os shows marcados neste período não foram cancelados. Bruno seguirá com as apresentações da agenda planejada.

“Já faz um tempinho que ele vinha falando para mim que, depois da cirurgia, ele começou a fazer exames, aquelas cirurgias, aquelas plásticas que ele fez, agravou mais o problema dele porque deu um probleminha no olho, o olho dele caiu", contou.

Marrone deverá ficar afastado dos palcos por 15 dias, quando passará por uma nova avaliação. Segundo Bruno, o irmão está bem, em repouso:

"Ele está repousando de boa, super saudável. Ele está em casa. É um repouso por causa de claridade, essas coisas. É uma cirurgia melindrosa. E o estádio do Marrone era um estágio avançado de glaucoma. Não era um glaucoma simples, começando. Ele já tinha perdido a visão periférica, ele precisava fazer urgente", afirmou.

