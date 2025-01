Para ampliar conhecimentos, Senar-PE oferece cursos técnicos gratuitos aos produtores rurais

A- A+

O agronegócio envolve diversas cadeias produtivas. Com isso, é necessário que os profissionais realizem formações para ampliar os conhecimentos. E para auxiliar os produtores neste processo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Pernambuco (Senar-PE) abriu inscrições, até a próxima sexta-feira (17), para o processo seletivo de três cursos técnicos gratuitos: agricultura, agropecuária e zootecnia.



Ao todo, estão sendo oferecidas 90 vagas, 30 em cada curso. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo. As formações são voltadas, principalmente, aos produtores rurais, seus familiares e colaboradores.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no site oficial da instituição. A expectativa é que as aulas comecem no dia 17 de fevereiro.

Com duração média de dois anos, os cursos, concebidos em formato híbrido, combinam ensino a distância e encontros presenciais, unindo teoria e prática. Os alunos também terão acesso a materiais didáticos, orientação de tutores e atividades de campo.

Com polo em Petrolina, no Sertão, o curso técnico em agricultura capacitará profissionais para planejar, executar e gerenciar processos de produção agrícola e mecanização, com foco na sustentabilidade do agronegócio. Serão 1.210 horas/aula, 70% delas a distância e 30% presenciais.



Já o curso de agropecuária terá como polo Serra Talhada, no Sertão, e irá formar técnicos com conhecimentos em produção animal, vegetal e agroindustrial, abordando aspectos sustentáveis do setor. A carga horária é de 1.400 horas, com 60% das aulas a distância e 40% presenciais.



Por fim, o técnico em zootecnia, com polo em Bezerros, no Agreste, é direcionado à produção pecuária e ao processamento de alimentos de origem animal. Serão 1.200 horas, sendo 60% a distância e 40% presencial.

Aulas

O superintendente do Senar-PE, Adriano Moraes, destacou que, nas aulas práticas, o deslocamento dos alunos e as refeições durante o dia são custeados pela instituição.

Superintendente do Senar-PE, Adriano Moraes. Foto: Divulgação/Senar-PE

Após as inscrições, os aprovados passam por uma segunda etapa, desta vez, com uma entrevista agendada previamente. Todo o processo pode ser acompanhado na página da instituição.



“Os que atenderem às exigências do edital participarão da entrevista. Uma bancada de técnicos da casa faz a entrevista previamente agendada nos devidos polos. Depois dessa fase, a pessoa já está apta a ser aluno”, disse Adriano.

Certificação

Os cursos possuem certificação do Ministério da Educação (MEC) e do Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, garantindo diplomas válidos em todo o Brasil.



A produtora Sara Santos, de Chã Grande, na Zona da Mata Sul, já realizou diversos cursos por meio do Senar-PE. A partir dessas formações, ela – que atualmente trabalha na Secretaria de Agricultura do município –, descobriu novas áreas na agricultura e desenvolveu um olhar mais crítico para o setor.

Produtora Sara Santos, de Chã Grande, na Zona da Mata Sul. Foto: Divulgação

Contato

O primeiro contato de Sara com os cursos da instituição foi durante a pandemia da Covid-19, quando ingressou no de Agronegócio. Desde pequena, a produtora vive no âmbito da agricultura, já que os pais são donos de uma propriedade. Porém, ela pensou em desistir da profissão antes de descobrir as diversas possibilidades o ramo.



Além do curso de agronegócio, ela também fez o de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar, acompanhada da família.

O programa é uma formação gratuita ao produtor rural com foco na geração de renda, melhoria da produção e na gestão rural, com duração de dois anos.

“Minha família também participou do ATeG de Chã Grande, em uma das primeiras turmas, a propriedade dos meus pais acabou sendo destaque e isso contribuiu muito, a minha formação junto com eles”, revelou Sara.

