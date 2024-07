A- A+

PASSAGENS AÉREAS Passagens aéreas sobem 19,21%, impacto de 0,12 p.p. no IPCA-15 de julho, diz IBGE Os preços dos combustíveis também subiram: 1,39%

O avanço nos preços das passagens aéreas exerceu a maior contribuição para a alta da inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em julho, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira.





O grupo Transportes passou de um recuo de 0,23% em junho para alta de 1,12% na apuração desta quinta-feira, uma contribuição de 0,23 ponto porcentual positiva para o índice total do IPCA-15, que avançou 0,30%.



As passagens aéreas subiram 19,21%, maior contribuição individual positiva, de 0,12 ponto porcentual. Os preços dos combustíveis também subiram: 1,39%. A gasolina teve alta de 1,43% na margem, enquanto o etanol avançou 1,78%. Já o preço do gás veicular recuou 0,25% nesta leitura.

Veja também

rio de janeiro Mansão mais cara do Brasil é vendida no Leblon