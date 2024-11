PE na Estrada inicia obras nos litorais Sul, Norte e Zona da Mata

A- A+

O programa de recuperação de rodovias, PE na Estrada, lançado no mês passado pela governadora Raquel Lyra, já está com obras que receberam ordem de serviço em andamento.

Os litorais Norte e Sul, assim como a Zona da Mata Sul contam com frentes de trabalho para a melhoria da trafegabilidade e segurança nessas regiões.

Na PE-096, que liga o município de Barreiros a Palmares, as máquinas estão a todo vapor, assim como na PE-51, conhecida como Estrada de Serrambi, e a PE-009, que liga Nossa Senhora do Ó a Porto de Galinhas, vias fundamentais para os moradores e turismo de Ipojuca.

Itamaracá

Na região Norte da Região Metropolitana do Recife, as obras de recuperação da PE-001, conhecida como a Estrada do Forte Orange, iniciou com as equipes técnicas instalando o canteiro e fazendo a topografia nos quase 5 quilômetros da via. Esse serviço é fundamental para proporcionar um planejamento eficiente e seguro para a pavimentação e drenagem no local.

Na PE-031, que liga a BR-101 a Itapissuma, passando pela fábrica da Ypê, um conjunto de maquinários vem executando serviços de terraplanagem nos quatro quilômetros da rodovia. A PE-14, que liga a BR-101 a Nova Cruz, também conta com trabalhadores para início da pavimentação da estrada, que tem 9 quilômetros de extensão.

Para o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, essas obras que fazem parte do programa PE na Estrada, são fundamentais não apenas para a economia do turismo no litoral pernambucano, mas principalmente para garantir a segurança de quem trafega pelas estradas. "São inúmeras obras acontecendo em todas as regiões do Estado e que vão mudar a vida da população nos municípios beneficiados", disse.

