Projeto PE Produz: inscrições para o programa terminam nesta sexta-feira (22) Com R$ 16 milhões em recursos a fundo perdido, o programa impulsiona arranjos produtivos em todo o Estado por meio da Adepe

Termina nesta sexta-feira (22), o prazo para submissão de projetos ao segundo edital do PE Produz, iniciativa do Governo de Pernambuco voltada ao fomento de arranjos produtivos, promovida pela Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe).

O programa, que teve o prazo de inscrições prorrogado, vai investir R$ 16 milhões em até 60 projetos, impactando diretamente cerca de 10 mil pessoas. As inscrições podem ser feitas no site da Adepe.

A iniciativa destina aportes financeiros estaduais para entidades e associações sem fins lucrativos, com o objetivo de ampliar a produção dos arranjos produtivos e fortalecer diversos setores da economia pernambucana.

Nesta segunda edição, o programa recebeu um incremento significativo: os recursos saltaram de R$ 7 milhões para R$ 16 milhões, com valores entre R$ 180 mil e R$ 800 mil por projeto. Enquanto o primeiro edital contemplou 33 projetos, agora serão 60, abrangendo todas as Regiões de Desenvolvimento do estado.

Entre os setores beneficiados estão confecções, fruticultura, tecnologia da informação, agricultura familiar, apicultura, mandiocultura, laticínios, caprinovinocultura, avicultura, piscicultura, aquicultura, panificação, turismo, artesanato e outros.

Serviço

2º Edital do PE Produz

Prazo para submissão: até 22/11/2024

Mais informações e inscrições neste link.

