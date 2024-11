Pernambuco registra alta taxa de ocupação hoteleira para o feriadão da Proclamação da República

A- A+

Dados da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE) apontaram que a taxa de ocupação da rede hoteleira do Estado para o feriado desta sexta-feira (15) está em 93,12%. No Recife, a taxa de ocupação é de 95,92%, com média de estadia de 2 dias. As informações demonstram um cenário positivo para o turismo pernambucano.

Além disso, a previsão é de uma movimentação de mais de 6 mil voos, entre pousos e decolagens - um aumento de 2,91% em relação ao mesmo mês de 2019, ano imediatamente anterior à pandemia.

No recorte dos principais pontos turísticos do Estado, Fernando de Noronha alavancou a taxa de ocupação de 90,31% e uma média de estadia de 3,4 dias. Já Ipojuca, conhecida por suas praias e resorts, registrou uma taxa de ocupação de 93,13% e uma média de estadia de 3,6 dias.

O secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery, comemorou os resultados e destacou a importância do turismo para a economia do Estado.

“Vamos receber turistas de diversas partes do Brasil. Esses números evidenciam a força do turismo pernambucano e o êxito das ações promovidas pelo Governo do Estado, sob a liderança da governadora Raquel Lyra”, declarou.

O estudo também analisou as regiões de origem dos turistas, com destaque para os estados do Sul e Sudeste. Além de turistas provenientes de outras regiões do Brasil e dE países da América Latina e Europa.

A pesquisa foi realizada pelo Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da Setur-Pe e Empetur, por meio de consulta telefônica direta aos meios de hospedagem dos destinos indutores de Pernambuco. Foram pesquisados 43 meios de hospedagem nos três destinos pernambucanos mencionados.

