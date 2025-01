A- A+

PESQUISA Pernambuco: vendas no varejo caem 0,8% em novembro em relação ao mês anterior, segundo PMC No acumulado do ano, o setor varejista apresentou uma alta de 5,3%, enquanto a variação dos últimos 12 meses é de 4,7%

As vendas no comércio varejista de Pernambuco apresentaram, no último mês de novembro, uma queda de 0,8% em relação ao mês anterior, quando registraram um crescimento de 0,2%. Esse resultado foi pior que a baixa nacional de 0,4%. Contudo, ainda acima, no Nordeste, que a Bahia (-2,5%), Sergipe (-2,1%) e Rio Grande do Norte (-1,1%).

No acumulado do ano, o setor varejista apresentou uma alta de 5,3%, enquanto a variação dos últimos 12 meses é de 4,7%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (9) pelo IBGE.

No comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas geral recuou 3,8% entre outubro e novembro.

Os resultados negativos que impactaram o comércio no estado concentraram-se em quatro segmentos: tecidos, vestuário e calçados (-4,1%), equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-0,3%), veículos, motocicletas, peças e acessórios (-5,0%) e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo (-6,9%).

Por outro lado, as demais atividades registraram um crescimento médio de 5,4% em comparação a outubro do ano de 2024. Em termos de receita nominal, Pernambuco registrou um crescimento de 4,4% no comércio varejista ampliado em relação ao mesmo mês de 2023.

Esse desempenho foi superior ao de Mato Grosso do Sul (3,5%), mas ainda assim, Pernambuco encerra o ciclo com uma taxa média anual de 9,6%, mantendo-se positiva nos últimos 12 meses.

Considerando-se apenas o comércio varejista, o Estado vem acompanhando a queda do volume de vendas nacional, mas apresentando resultados abaixo do restante do país, sendo a variação de novembro (-0,8%) a mais baixa dos últimos 12 meses, e janeiro o melhor mês (3%).

Quanto à coleta de dados específica sobre o comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, Pernambuco registrou uma queda de 1,6% na receita nominal de vendas em relação ao mesmo mês do ano passado.

No entanto, o estado apresentou um crescimento de 6,3% da receita nominal de vendas no acumulado dos onze primeiros meses deste ano com relação ao correspondente em 2023.

Além disso, houve um aumento de 5,8% nessa variável quando se comparam os dados do ano corrente com o acumulado de 12 meses entre novembro de 2023 e dezembro de 2022.

Esse desempenho ocorre em um cenário em que o Brasil, como um todo, apresentou uma queda na receita nominal em todas as séries analisadas: -3,1% em relação ao mês anterior, -0,6% no acumulado do ano, e uma variação negativa de 0,2% no período de 12 meses.

Dentre as 12 unidades da federação analisadas quanto às variações acumuladas da receita nominal do comércio atacadista, Pernambuco ocupa uma posição intermediária, com o sétimo lugar. A variação acumulada no ano até novembro no Estado foi de 6,3% enquanto a variação acumulada dos 12 meses anteriores ficou em 5,8%.

A PMC produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Veja também

Tecnologia Alckmin defende regulamentação de big techs: 'Não é porque alguém é milionário que pode fazer o que