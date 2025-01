A- A+

BRASIL Petrobras anuncia reajuste do diesel a partir deste sábado (1º) Em primeiro aumento desde 2023, o valor por litro passará de R$ 3,48 para R$ 3,72 para as distribuidoras

A Petrobras anunciou que vai aumentar o preço do diesel para as distribuidoras a partir de amanhã. O valor por litro passará de R$ 3,48 para R$ 3,72. É a primeiro avanço no preço desde 2023.

"Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 /litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B", informou a Petrobras.

O aumento do preço no diesel já era esperado pelo mercado. Na última semana, segundo fontes, a presidente da Petrobras Magda Chambriard se reuniu com o presidente Lula e os ministros de Minas e Energia (Alexandre Silveira) e Casa Civil (Rui Costa) e informou que o diesel seria reajustado.

Desde 2023, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de diesel da Petrobras para as distribuidoras. O último aumento ocorreu em 21 de outubro de 2023. Depois, em em 27 de dezembro daquele ano houve uma queda. "E considerando o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel em R$ -0,77/ litro, uma redução de 17,1%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ -1,20/ litro ou 24,5%".

