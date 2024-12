A- A+

NEGÓCIOS Petrobras confirma descoberta de gás na Colômbia e diz que ela pode triplicar as reservas do país Investimento, em parceria com petrolífera colombiana, será de mais de US$ 4 bilhões

A Petrobras e a colombiana Ecopetrol confirmaram, na manhã desta quinta-feira (5), a maior descoberta de gás da história da Colômbia, que poderá triplicar as reservas do país.



O consórcio estima investir US$ 1,2 bilhão para a fase exploratória e US$ 2,9 bilhões já na fase de desenvolvimento da produção.

A empresa começou a perfurar um poço, o Sirius-2, em 19 de junho de 2024. Com a avaliação dos resultados, foram confirmados volumes de gás no local superiores a 6 trilhões de pés cúbicos (Tcf). "Essa constatação pode aumentar em 200% as reservas atuais da Colômbia", diz a Petrobras em nota à imprensa.

O poço está localizado a 77 quilômetros de Santa Marta, capital do departamento de Magdalena, no norte do país, em lâmina d'água de 803 metros.

