Petrobras e Itaipu unem esforços para estudar possíveis parcerias tecnológicas

Petrobras e a hidrelétrica binacional de Itaipu se uniram para estudar oportunidades de colaboração no desenvolvimento de tecnologias em áreas como energias renováveis, robótica e cibersegurança, informaram as companhias nesta sexta-feira, 20.

Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o objetivo é "somar, e não repetir esforços" para desenvolver novos produtos no âmbito da descarbonização.

Os estudos vão unir esforços do parque tecnológico de Itaipu, composto por Itaipu Parquetec e CIBiogás, com o Cenpes, centro de pesquisa da Petrobras. O protocolo de intenções assinado nesta sexta, no Rio de Janeiro, tem duração de dois anos e pode ser prorrogado por até cinco, informaram as companhias.

Segundo Itaipu, o Parquetec e o CIBiogás promovem o desenvolvimento sustentável das cadeias de biogás, biometano, hidrogênio de baixo carbono e combustível sintético para aviação (SAF, na sigla em inglês). Já o Cenpes é responsável pelos principais avanços tecnológicos da Petrobras, como a exploração do pré-sal, diesel renovável, entre outros.

"São duas das maiores empresas mundiais do setor de energia, dotadas de recursos humanos, científicos e tecnológicos de ponta. A colaboração mútua das equipes certamente levará a inovações com impactos positivos na economia do Brasil e no meio ambiente", afirmou no encontro o diretor financeiro executivo de Itaipu e ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone.

O documento prevê estudos que podem resultar em ações, projetos e novos negócios em áreas como biocombustíveis; biometano; combustível de aviação sustentável (SAF); hidrogênio de baixo carbono; certificados de energia renovável (REC); créditos de biodiversidade; gestão de inovação aberta; cibersegurança e robótica.

"Nossas áreas de pesquisa e inovação intensificaram conversas desde outubro deste ano, quando visitei as instalações de Itaipu e do Itaipu Parquetec e concordamos em formalizar uma parceria. Petrobras e Itaipu são duas grandes empresas engajadas em prover energia de forma competitiva, justa e sustentável para a sociedade. Temos sinergias e nossas aspirações coincidem. Queremos somar e não repetir esforços e estou certa de que juntas vamos mais longe", avaliou a presidente da Petrobras.



