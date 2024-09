Petrobras está "confortável" com preços de combustíveis, diz presidente da estatal

A- A+

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira a empresa está confortável com o nível dos preços dos combustíveis vendidos pela estatal petroleira e a estatal não deve fazer "nada" a respeito desse assunto por enquanto.

"Estamos confortáveis com o nível dos preços dos combustíveis. E este mês fizemos uma redução do preço do QAV [combustível de aviação] — disse, ao ser questionada sobre uma possível alteração no valor ", Não vamos fazer nada por enquanto ", completou.

Segundo Chambriard, os combustíveis atualmente são vendidos a preços menores do que a estatal cobrava no início do ano passado.

"A população não percebe isso porque tem outras margens, distribuição e revenda ", disse.

As declarações da presidente da Petrobras ocorreram após um evento em Brasília para anunciar um pacto entre as empresas estatais pela diversidade, equidade e inclusão.

Nesta semana, os preços do petróleo no mercado internacional atingiram os seus menores valores desde o fim de 2023. Desde 26 de agosto, o valor da commodity caiu de US$ 81,43 para US$ 72,89.

O governo Lula acabou com a política de paridade de preços internacionais em maio de 2023.

Agora, a estatal não leva em conta apenas o custo para importar os produtos. A Petrobras incluiu em seus parâmetros também o custo de combustíveis concorrentes como etanol e diesel importado.

