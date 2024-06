Petrobras vai investir na indústria e apoiar cadeia de óleo e gás no Brasil, diz Magda Chambriard

A- A+

A Petrobras vai usar todos os recursos brasileiros disponíveis para investir de forma a impulsionar o desenvolvimento do país, afirmou a CEO da companhia, Magda Chambriard, durante o FII Priority Summit, evento organizado pelo Future Investment Initiative Institute ("Instituto Iniciativa de Investimento no Futuro", em tradução livre).

O instituto é uma entidade sem fins lucrativos financiada pelo Fundo de Investimento Público (FIP), ligado ao governo da Arábia Saudita. O evento pela primeira vez é realizado no Rio, no hotel Copacabana Palace.

— Vamos usar o poder de todos os recursos brasileiros para investir em um pacote pensando na sociedade brasileira. Mais de 50% da energia no mundo está baseada em combustíveis fósseis. É momento de tirar proveito disso, diversificar a matriz energética do Brasil. Nossos recursos são vastos — disse a executiva.

Magda Chambriard reconheceu que o Brasil está hoje atrás de outros quando se fala em consumo de energia per capita, ficando bem atrás de países como Estados Unidos e China, por exemplo, com "diferenças imensas".

— Não há dúvida de que temos espaço para investir em oferta de energia e infraestrutura relacionada. A Petrobras vai apoiar isso. Mas a ideia é levar mover a Petrobras a apoiar o Brasil em seu desenvolvimento — complementou.

Questionada sobre a recente mudança no comando da Petrobras – com o presidente Lula afirmando que a companhia tem de atuar como um instrumento de desenvolvimento econômico do país - a executiva garantiu ser possível conciliar interesses do país e da companhia. E reafirmou o direcionamento dado pelo presidente da República:

— A Petrobras tem um papel muito importante no Brasil. A quantidade de investimento feito pela companhia é enorme. A nossa ideia e do presidente Lula é levar a Petrobras a apoiar o desenvolvimento do país — disse ela.

— Nosso maior foco é petróleo e gás, mas também estamos investindo em energia limpa.

A presidente da Petrobras fez referência às palavras de Lula na abertura do evento organizado pelos sauditas no Rio, ao destacar a importância da matriz energética limpa e do investimento em fontes renováveis. Magda sublinhou que esse foco não é de agora, vindo desde o investimento no etanol, há mais de 40 anos, e também em biocombustíveis e outras fontes renováveis.

- Estamos investindo em biocombustíveis, renováveis que estão sobre a mesa. Energia eólica está sendo muito bem-sucedida no Brasil. Investir em fontes renováveis de energia primária e reforçar a cadeia industrial no Brasil também está no nosso radar - concluiu a presidente da Petrobras.

