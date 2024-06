A- A+

Valor de Marca Apple é a primeira marca global a superar US$ 1 tri; veja ranking das mais valiosas Empresas de tecnologia, como a Apple, que estão no topo do ranking valem, juntas, mais do que Brasil produziu em 2023; "boom" da inteligência artificial fez Nvidia quase triplicar seu valor

A Apple é a primeira empresa do mundo a alcançar um valor de marca de US$ 1 trilhão. O dado é da Kantar, que divulgou um relatório sobre as marcas mais valiosas do mundo em 2024. A empresa de tecnologia da Califórnia está, pelo terceiro ano consecutivo, no topo do ranking.

Outras empresas de tecnologia, como Google, Microsoft e Amazon, vêm em seguida na lista. Juntas, esse "quarteto tech" têm valor avaliado em mais de US$ 3 trilhões (ou R$ 16,05 trilhões, com a cotação do dólar atingida ontem, de R$ 5,36). A quantia equivale a 1,5 vezes o que todo o Brasil produziu em 2023.

A rede de fast food McDonald's figurou em quinto lugar. O sucesso da marca, diz o relatório, "é impulsionado por sua contínua inovação, incluindo o uso de inteligência artificial para os painéis de menu dinâmicos nas lojas, demonstrando como marcas que não possuem a tecnologia como produto principal também estão explorando a IA para crescer".

Apesar de não estar no topo da lista, a Nvidia também ilustra o frenesi da inteligência artificial: a empresa saltou 18 posições no ranking e agora figura na sexta posição. Em um ano, o valor de da empresa quase triplicou, aumentando 178%, segundo a Kantar. Agora, a Nvidia vale US$ 201,8 bilhões (cerca de R$ 1,08 trilhão).

Outras empresas de tecnologia também fazem parte das dez mais valiosas. O Facebook retornou ao clube depois de um ano sem figurar no ranking. A rede social de Mark Zuckerberg vale, agora, US$ 166,7 bilhões (cerca de R$ 900 bilhões). A Oracle, que gerencia bancos de dados, também está no rol, com avaliação de US$ 145,5 bilhões.

De acordo com a Kantar, as cem marcas mais valiosas do mundo possuem um valor total de US$ 8,3 trilhões. A média de crescimento delas foi de 20% do ano passado para cá. Segundo a empresa que realizou a lista, o valor das 100 marcas mais valiosas presentes no ranking aumentou 474% desde 2006.

Veja a lista das empresas mais valiosas:

Apple, avaliada em US$ 1,015 trilhão. Cresceu 15% na comparação com 2023;

Google, avaliada em US$ 753,4 bilhões. Cresceu 30% na comparação com 2023;

Microsoft, avaliada em US$ 712,8 bilhões. Cresceu 42% na comparação com 2023;

Amazon, avaliada em US$ 576,6 bilhões. Cresceu 23% na comparação com 2023;

McDonald's, avaliada em US$ 221,9 bilhões. Cresceu 16% na comparação com 2023;

Nvidia, avaliada em US$ 201,8 bilhões. Cresceu 178% na comparação com 2023;

Visa, avaliada em US$ 188,9 bilhões. Cresceu 12% na comparação com 2023;

Facebook, avaliada em US$ 166,7 bilhões. Cresceu 79% na comparação com 2023;

Oracle, avaliada em US$ 145,5 bilhões. Cresceu 58% na comparação com 2023;

Tencent, avaliada em US$ 135,2 bilhões. Diminuiu 4% na comparação com 2023, mas seguiu no 'top 10'.

