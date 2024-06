Apple e OpenAI: o que já se sabe sobre como o ChatGPT será inserido no iPhone

A- A+

A parceria da Apple com a OpenAI — que passou por meses de desenvolvimento — foi mencionada de forma breve em um evento de desenvolvedores na última segunda-feira, 10, com a tecnologia própria da maçã recebendo o maior destaque da conferência.

A apresentação principal da Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple durou quase duas horas, mas só dois minutos foram dedicados ao ChatGPT da OpenAI. A Apple está incluindo o chatbot como parte de um conjunto amplo de ferramentas de inteligência artificial batizado de “Apple Intelligence”.

A maior parte do evento foi dedicada ao próprio software e recursos da Apple —incluindo suas novas ferramentas de IA, que foram apresentadas como uma versão mais amigável e segura da tecnologia.





— Esta é a IA para todos nós — disse o chefe de software da Apple, Craig Federighi, durante a apresentação.

O ChatGPT foi mencionado no final do discurso principal, com Federighi anunciando que o serviço seria suportado pelo assistente de voz Siri da Apple. Se você precisar de ideias de menu para uma refeição que esteja preparando, por exemplo, a Siri pode determinar se o ChatGPT pode ajudar, disse ele.

Os usuários recebem então uma solicitação da Siri pedindo permissão — “Você quer que eu use o ChatGPT para fazer isso?” — antes da assistente consultar o ChatGPT. Isso é um sinal de que a Apple planeja manter a tecnologia separada de suas próprias ferramentas.

Os usuários também podem enviar uma foto para o ChatGPT para pedir conselhos de decoração, disse Federighi. Novamente, a Siri pedirá permissão antes de fazer isso. Aplicativos de criação de textos também poderão acessar o chatbot, disse ele. O serviço estará disponível de forma gratuita, sem exigir uma conta. Os recursos estarão disponíveis para os softwares do iPhone, do iPad e dos computadores Mac ainda este ano.

O chefe de software da empresa também afirmou que outros modelos de IA estarão disponíveis no futuro. A Apple tem conversado com a Alphabet, dona do Google, sobre a adoção em seus sistemas do chatbot da empresa, o Gemini, informaram fontes à agência Bloomberg.

A Apple está avançando com certa cautela no cenário da inteligência artificial. Os serviços de chatbot, como o ChatGPT e o Gemini, às vezes possuem dificuldades para fornecer informações precisas. Por isso, a Apple tem se concentrando mais em tarefas de menor risco — como montar coleções de fotos ou ajudar a fazer reservas em restaurantes.

Embora o CEO da OpenAI, Sam Altman, tenha assistido ao discurso principal, ele não apareceu na apresentação. Após o anúncio, ele postou no X que estava “muito feliz” em fazer parceria com a Apple. “Acho que vocês vão gostar muito”, disse.

