"Modo ladrão": disponível em dispositivos da Apple para proteção contra roubo; saiba como acionar

Modo ladrão é um novo recurso "antirroubo", ativado por inteligência artificial (IA), que foi anunciado ontem pelo Google, em São Paulo. A configuração do "modo ladrão" estará disponível em dispositivos Android a partir de julho, seguindo a iniciativa da principal concorrente, a Apple, que lançou ainda no início deste ano um “modo ladrão” para fornecer uma camada extra de proteção aos seus usuários.

No Android, o recurso incluirá o bloqueio automático da tela do aparelho após a identificação de movimentos abruptos, como em momentos em que o dispositivo é arrancado da mão do usuário. Já nos iPhones, o acesso a opções relacionadas à conta de usuário, troca de código, senhas salvas e dados de pagamentos fica bloqueado até que seja feita a autenticação por Face ID, sistema de biometria facial dos aparelhos.

O modo de Proteção de Dispositivo Roubado nos celulares da Apple reconhece locais frequentes como a casa e o trabalho do usuário, cancelando as medidas de proteção nesses ambientes considerados seguros. Todas as barreiras voltam a ser ativadas automaticamente quando o usuário sai desse raio, sendo necessária a autenticação biométrica para fazer mudanças críticas no sistema.

A Apple também incluiu no "modo ladrão", disponível a partir do iOS 17.3, o “Adiamento de Segurança”. Esta opção faz com que algumas ações de segurança, como a alteração da senha do ID Apple, só possam ser feitas depois de 1 hora sendo que, em seguida, é necessário executar uma segunda autenticação pelo Face ID ou Touch ID.

Como ativar a Proteção de Dispositivo Roubado do IOS

Para ativar a Proteção de Dispositivo Roubado, é necessário usar a autenticação de dois fatores do ID Apple e configurar ou ativar o seguinte no iPhone: o código do dispositivo; Face ID ou Touch ID; e Locais Importantes* (Serviços de Localização). Também é preciso ter o recurso Buscar ativado, e o usuário não pode desativá-lo enquanto a Proteção de Dispositivo Roubado estiver ativada.

Acesse Ajustes e toque em "Face ID e Código".

Insira o código de acesso do dispositivo.

Toque em "Proteção de Dispositivo Roubado" e, em seguida, ative ou desative a Proteção de Dispositivo Roubado.

Se você quiser que o iPhone aplique as medidas de segurança adicionais de Proteção de Dispositivo Roubado, independentemente de sua localização, escolha "Sempre" em "Exigir Adiamento de Segurança". Por padrão, as medidas de segurança adicionais são necessárias apenas quando o iPhone está longe de locais familiares.

Brasil é pioneiro em testes do modo antirroubo do Android

O Brasil vai ser um laboratório do Google para testar três novas ferramentas de segurança no Android, sistema operacional que roda na maior parte dos smartphones no país. Quando ativado, ele realiza automaticamente o bloqueio da tela do aparelho após identificação de um roubo. O sistema usa inteligência artificial (IA) para detectar mudanças abruptas de direção e velocidade no movimento do celular - como no caso dos furtos em que os ladrões usam a bicicleta.

Os outros dois recursos são o bloqueio rápido remoto, que vai facilitar a trava do dispositivo, e o bloqueio de celular off-line, que vai bloquear a tela do aparelho ao identificar comportamentos incomuns dos usuários.

As funcionalidades, que tinham sido apresentadas em maio, vão estar disponíveis para usuários brasileiros com Android 10 ou versões mais recentes. A expansão para outros países vai acontecer de forma gradual ao longo do ano. A empresa também disponibilizou um link (goo.gle/android-seguro) para que usuários interessados possam se inscrever e receber as informações das novas ferramentas.

