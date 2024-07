A- A+

Petróleo Petróleo cai diante de dados do mercado de trabalho dos EUA e possível trégua em Gaza O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,01%

Os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira (5) em um mercado tranquilo, que, no entanto, exigiu a deterioração dos números de empregos nos Estados Unidos e esteve atento ao Oriente Médio, onde se discutiu um possível cessar-fogo em Gaza.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,01% e fechou a 86,54 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, recuou 0,85%, chegando a 83,16 dólares.

Os preços do petróleo inicialmente subiram após a publicação do relatório mensal do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que indicou a criação de 206 mil empregos em junho.

Este número foi deixado superior aos 190 mil novos empregos esperados pelos economistas, mas inferior ao registrado em maio.

Além disso, os dados de abril e maio foram revisados para baixo em um total de 111 mil, e a taxa de desemprego subiu para 4,1%, o nível mais alto desde novembro de 2021.

Kathy Bostjancic, analista da Nationwide, comentou que essa mudança no ritmo do mercado de trabalho "abre caminho para um corte nas taxas pelo Fed [Federal Reserve, banco central] em setembro" e dois cortes adicionais até o final do ano, sendo o segundo em dezembro.

"O otimismo com uma flexibilização monetária reforça a ideia de que a demanda por energia aumenta", afirmou Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown.

O mercado também acompanhou de perto a apresentação de novas "ideias" do movimento islâmico Hamas aos negociadores para alcançar um esperado cessar-fogo em Gaza na guerra contra Israel.

Osama Hamdan, funcionário do alto escalão desse movimento, disse à AFP que espera uma resposta nas próximas horas. Israel disse que mandará seus comentários de volta a Doha "na próxima semana" para ajudar a retomar as negociações.

Veja também

China Banco Popular da China empresta centenas de bilhões de yuans em títulos do governo