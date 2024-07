A- A+

combustível fóssil Petróleo fecha em alta após indícios de demanda com tombo dos estoques nos EUA Na New York Mercantile Exchange, o WTI para setembro encerrou a sessão em alta de 2,17% (ou US$ 1,73), a US$ 81,44 por barril

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta forte, com o WTI avançando mais de 2%, após o Departamento de Energia (DoE) informar tombo nos estoques da commodity nos Estados Unidos. Mais cedo, o ativo já exibia ganhos sólidos, após estimativas do setor privado já terem indicado recuo nos níveis estocados.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para setembro encerrou a sessão em alta de 2,17% (ou US$ 1,73), a US$ 81,44 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para setembro avançou 1,61% (ou US$ 1,35), a US$ 85,08 por barril.

Os estoques de petróleo nos EUA tiveram queda de 4,87 milhões de barris, a 440,226 milhões de barris, na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país.



O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam estabilidade do dado. O quadro deixou os estoques cerca de 5% abaixo da média de cinco anos.

A atividade das refinarias nos EUA desacelerou na semana passada para 93,7%, de 95,4%, em grande parte devido a uma queda semanal de 5% nos processos de refino na Costa do Golfo após a passagem do furacão Beryl no início da semana passada.

O levantamento americano acabou ajudando a interromper as pressões recentes vendedoras dos contratos diante da preocupação com fraco dinamismo da economia da China.



