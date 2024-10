A- A+

Petróleo Petróleo fecha em alta nesta quarta-feira (02) O preço do barril do Brent para dezembro subiu 0,46%, aos US$ 73,90

O petróleo subiu, mas limitou seus ganhos, nesta quarta-feira (02), em um mercado mais preocupado com o aumento da produção da Opep do que com o Oriente Médio.

O preço do barril do Brent para dezembro subiu 0,46%, aos US$ 73,90. O barril do WTI para novembro teve alta de 0,39%, aos US$ 70,10.

