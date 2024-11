A- A+

Petróleo Petróleo sobe por riscos geopolíticos vinculados ao conflito na Ucrânia O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro ganhou 1,27%

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (22) em um mercado preocupado com os riscos vinculados ao conflito na Ucrânia, que deixaram em segundo plano os temores relacionados à oferta e à demanda e ao fortalecimento do dólar.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro ganhou 1,27%, atingindo 75,17 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês subiu 1,63%, chegando a 71,24 dólares.

"Os preços do petróleo voltaram a subir devido ao nervosismo entre a Rússia e a Otan", afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos "compreenderam" a mensagem de Vladimir Putin em seu discurso de quinta-feira, quando reivindicou o disparo contra a Ucrânia de um novo míssil capaz de transportar ogivas nucleares.

Esse disparo ocorre após dois ataques realizados pela Ucrânia em território russo com mísseis ATACMS americanos e Storm Shadow britânicos.

Putin ameaçou atacar os países que fornecem armas a Kiev.

"O mercado considera uma probabilidade maior de interrupção nos suprimentos" de petróleo, destacou Lipow, para quem o preço voltou a incorporar o prêmio de risco associado a essa guerra.

Os preços do petróleo continuam, de qualquer forma, contidos por previsões de oferta excedente em 2025 e pela "queda mensal na demanda" na China, ressaltou John Evans, da PVM Energy.

