Petróleo volta a cair, sem efeitos da Opep+ no mercado

Os preços do petróleo voltaram a recuar nesta sexta-feira (6), ignorando os anúncios da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e de seus aliados na Opep+ para equilibrar o mercado.

O barril de tipo Brent para entrega em fevereiro caiu 1,35% em Londres, para 71,12 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em janeiro, baixou 1,61%, para 67,20 dólares.

Os operadores não deram muita atenção à decisão da Opep+, anunciada na quinta-feira, de adiar até abril o aumento de suas cotas de produção. É o terceiro adiamento desde outubro.

A Opep+ havia planejado retornar gradualmente, ao longo de 12 meses, aos volumes acordados unilateralmente em novembro de 2023 por oito de seus membros, o que representa 2,2 milhões de barris diários, mas optou por postergar a medida por mais tempo.

"O fato de não conseguirem aumentar sua produção quando estamos em um período de alta demanda no hemisfério norte", com a chegada do inverno, "diz muito sobre as dificuldades que enfrentam para equilibrar o mercado", observa John Kilduff, da Again Capital.