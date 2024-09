Peugeot 208: hatchback ganha nova atualização e vem em quatro versões

A- A+

A Peugeot anunciou a nova atualização do hatchback 208. Produzido na fábrica de El Palomar, na Argentina, o carro conta com quatro versões: Active, Style, Allure e GT.

Repaginado, o Peugeot 208 vem com o novo logotipo da marca, além de nova assinatura luminosa, com destaque para os faróis e lanternas traseiras em LED, mantendo as icônicas três garras do leão no para-choque dianteiro.

O Peugeot 208 conta com a plataforma CMP (Common Modular Platform), que se destaca pela modularidade, permitindo que os novos modelos recebam inovações avançadas em termos de conforto, segurança e assistência ao motorista.

Design

Além do novo logotipo e assinatura luminosa, o destaque vai para a grade na cor da carroceria, rodas diamantadas de 17 polegadas e arcos das rodas em preto brilhante.

O Novo 208 está disponível nas cores Branco Banquise, Branco Nacré, Preto Pérola Nera, Cinza Artense e Cinza Selenium.

Peugeot 208 vem com o novo logotipo da marca, além de nova assinatura luminosa | Foto: Peugeot/Divulgação

Motorização

O Novo 208 conta com dois motores: o 1.0, combinado a uma transmissão manual de cinco velocidades que entrega 75 cv de potência e o multipremiado motor turboalimentado com 130 cv e 200 Nm de torque.

Os dois motores a gasolina combinam baixos custos de manutenção, robustez e suavidade de operação.

Esses resultados são alcançados graças a componentes como o turbocompressor com wastegate eletrônico, a injeção direta de combustível e o exclusivo sistema MultiAir III, que proporciona um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão.

O B-Hatch vai de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos, o que representa o menor tempo em comparação com seus principais concorrentes.

Combinado com a transmissão automática CVT de sete velocidades, o motor Turbo 200 também proporciona uma excelente economia de combustível, tanto na estrada quanto na cidade.

A transmissão automática CVT oferece três modos de operação. No modo Automático, a configuração se ajusta ao estilo de condução do motorista, equilibrando desempenho, eficiência e conforto.

O modo Manual é destinado àqueles que gostam de estar sempre no controle e permite trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou dos paddles atrás do volante.

Por fim, o modo Sport intensifica a esportividade ao dirigir, ajustando a direção, o controle de estabilidade e o mapeamento do acelerador. Além disso, otimiza a resposta e o tempo de troca de marchas, aproveitando ao máximo a potência do motor Turbo 200.

Nova versão GT

O novo Peugeot 208 teve o retorno da versão “Gran Turismo”, a GT. Nela, o modelo vem equipada com faróis Full LED, acionamento automático das luzes, farol alto automático, reconhecimento e exibição de limites de velocidade, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa, rodas de liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado, câmera de visão traseira “VisioPark 180°”, spoiler na porta traseira e um exclusivo volante de couro com o emblema GT.

A versão tem forte ênfase na esportividade, com detalhes exclusivos que valorizam a sofisticação. O motor é o T200 acoplado a um câmbio CVT de 7 marchas.

i- COCKPIT

O Peugeot 208 vem equipado com i-Cockpit, que conta com uma estrutura em três níveis e volante compacto. O conceito ampliou a conectividade para proporcionar uma experiência imersiva com tecnologia 3D.

N ovo Peugeot 208 teve o retorno da versão “Gran Turismo”, a GT. Foto: Divulgação/Peugeot

Com conforto e ergonomia em sua essência, ele tem quatro componentes principais: volante compacto, para otimizar a capacidade de manobra; painel de instrumentos elevado projetado para aumentar o conforto e a segurança do motorista, minimizando distrações e mantendo o foco na estrada; tela sensível ao toque posicionada ao alcance dos dedos e na linha de visão do motorista; e conjunto de teclas de atalho que oferece acesso direto às principais funções do veículo.

O painel digital oferece uma interface moderna e intuitiva, permitindo rápida visualização das informações essenciais. Com opções de telas configuráveis, o motorista pode escolher entre o modo de mostrador tradicional, o modo minimalista, que exibe apenas informações relevantes para evitar distrações, o modo de condução com dados sobre assistências ao motorista (exclusivo da versão GT), ou ainda dois modos totalmente personalizáveis para selecionar quais informações exibir.

Na versão Allure, a tela é em 2D, enquanto a versão GT conta com uma exclusiva tela 3D, que adiciona um toque de modernidade e sofisticação com efeito tridimensional.

Tecnologia

Os destaques da tecnologia embarcada do modelo vão para o volante ajustável em altura e profundidade, a tela sensível ao toque de 10 polegadas com integração CarPlay, Android Auto e Bluetooth sem fio, além do novo carregador indutivo de 15 W para smartphones e espelhos de cortesia para o motorista e o passageiro.

Além disso, as versões Allure e GT são equipadas com controle automático de climatização digital, enquanto a Active oferece ar-condicionado manual, além de um sistema keyless.

Preços

A Peugeot deve divulgar os valores e mais detalhes no novo 208 no lançamento que acontece nesta terça (10). O blog FMotors vai estar presente no evento, que também acontece no Recife.

