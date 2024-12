A- A+

PIB de Pernambuco PIB de Pernambuco cresce 4,9% entre julho e setembro deste ano; Agropecuária aparece em destaque As informações foram divulgados pela governadora Raquel Lyra durante congresso no Sertão do Pajeú

O Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco cresceu 4,9% entre os meses de julho e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023, segundo a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem). Das grandes atividades econômicas, a Agropecuária foi a que mais contribuiu com o PIB estadual no período, com crescimento de 11,4%.

Em seguida, destacam-se os setores da Indústria (5,3%) e dos Serviços (3,2%). Segundo o Governo do Estado, com este dado, Pernambuco tem a expectativa de alcançar, em 2024, o maior crescimento econômico dos últimos 15 anos.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (11) pela governadora Raquel Lyra (PSDB) durante o Congresso Estadual de Vereadores e servidores de Câmaras Municipais e Prefeituras de Pernambuco, município de Triunfo, no Sertão do Pajeú. No evento, a gestora estadual apresentou um balanço dos dois primeiros anos de governo.

“Depois do terceiro mês consecutivo de grande geração de emprego, chegando ao primeiro lugar no Nordeste na geração de emprego de carteira assinada, a gente comemora o crescimento de 4,9% do PIB no último trimestre. Isso não é fruto do acaso, é fruto de muito trabalho, mas não do meu sozinha", destacou a governadora.

Diálogo

O prefeito de Triunfo, Luciano Bonfim (PSDB), ressaltou a importância da troca de experiências entre lideranças do Executivo e do Legislativo.

“Esse Congresso é muito importante para a nossa cidade e para o estado de Pernambuco. Os poderes Executivo e Legislativo se unem para discutir temas importantes da municipalidade. Agradeço a escolha do nosso município para o encontro e agradeço também a presença da nossa governadora Raquel Lyra, que veio abrilhantar ainda mais o nosso evento”, destacou.

Veja também

Economia Entidades do setor produtivo criticam aumento da Selic