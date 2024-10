A- A+

Pix Pix por aproximação estará disponível para usuários de carteira digital do Google na próxima semana De maneira geral, para toda a população, o BC prevê lançar a modlidade em fevereiro de 2025

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que os usuários da carteira digital do Google poderão pagar por aproximação com o Pix a partir da semana que vem.

Segundo Campos Neto, a novidade deve ser anunciada em evento da empresa.

"Vamos ter nessa semana um evento com a Google, porque a gente vai lançar o pagamento por aproximação do Pix. Do mesmo jeito que você tem hoje na wallet da Google seus cartões de crédito e você só encosta o celular e paga, você vai poder começar a fazer isso com Pix a partir da semana que vem ", disse, durante o evento Lide Brazil Conference, em Londres, sem dar mais detalhes.

De maneira geral, para toda a população, o BC prevê lançar o Pix por aproximação em fevereiro de 2025. A partir dessa data, todas as instituições financeiras credenciadas ao BC deverão oferecer o serviço por meio das iniciadores de pagamento credenciadas.

Os testes da nova função devem começar no próximo dia 14. Mas, além do Google, outras instituições privadas já estão lançando suas próprias soluções.

No Banco do Brasil, a opção já está disponível para alguns correntistas, em fase piloto, com parceria da Cielo, na qual o BB tem participação acionária.

Desde o dia 11 de outubro, clientes selecionados conseguem finalizar suas compras via Pix em estabelecimentos previamente habilitados em São Paulo e em Brasília apenas aproximando o celular, já logado no aplicativo do banco, da maquininha da Cielo.

A previsão é de que, em novembro, a opção seja ampliada para todos os clientes pessoa física do BB que tenham celular com sistema operacional Android e tecnologia Near Field Communication (NFC), mas apenas nas maquininhas da Cielo.

