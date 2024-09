A- A+

TECNOLOGIA Pixel 9 Pro e Watch 3: Novo celular e relógio do Google valem a pena? Veja prós e contras Apesar de estar longe da batalha entre Samsung e Apple, empresa busca alavancar vendas de equipamentos com recurso de inteligência artificial integrado

O Google está levando a sério o desenvolvimento de seu hardware. Ou pelo menos, é o que a empresa afirma todos os anos ao longo de quase uma década que vem lançando novos dispositivos Pixel, produtos destinados a mostrar o que há de mais recente e melhor em seu software Android.



Mas as vendas nunca corresponderam à retórica ou ao orçamento de marketing, já que não conseguiu atrair nem de longe os consumidores dos iPhones da Apple e da linha Galaxy da Samsung.

A febre da inteligência artificial agora dá ao Google uma nova oportunidade. A empresa tem uma grande vantagem em IA sobre qualquer outro vendedor de smartphones hoje, incluindo a Apple, e está aproveitando essas credenciais ao destacar o Gemini, seu serviço de IA, na nova família de dispositivos Pixel 9.





Pixel 9 Pro // Justin Sullivan/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Por que o lançamento agora?

Este ano, o Google mudou sua tradicional janela de lançamento de outubro para agosto. Em vez de aparecer na esteira da empolgação com o iPhone — sempre agendada para setembro — a empresa decidiu se antecipar e oferecer um smartphone com inteligência artificial generativa que é melhor e está disponível mais cedo do que o iPhone com a tecnologia. Pelo menos, essa é a lógica. No mínimo, isso demonstra maior confiança de uma empresa que, às vezes, pareceu hesitante em competir abertamente com seus parceiros Android.

Em abril, o Google anunciou uma mudança significativa: Rick Osterloh agora supervisiona tanto o sistema operacional Android quanto o desenvolvimento de hardware e engenharia do Pixel.

Isso é o mais próximo que a empresa chegou de replicar a abordagem integrada de software e hardware da Apple. O lançamento de produtos deste ano também segue um modelo semelhante ao da Apple: uma estreia unificada para os novos telefones, smartwatches e fones de ouvido, destacando a ideia de que o Google está construindo um ecossistema coeso.

Os 'prós' do novo modelo da linha 'Pixel'

Os novos Pixels são os smartphones mais refinados do Google até o momento. Um metal brilhante envolve o Pixel 9 Pro de US$ 999, que combina uma frente de tela com uma parte traseira de vidro fosco, e destaca sua espessa barra de câmeras que contém várias lentes e sensores.

Não é uma cópia do iPhone, mas pode ser facilmente confundido com o novo iPhone 16. O design é sóbrio e sem complicações, oferecendo um minimalismo que percorre toda a linha de produtos do Google, com os mais novos Pixel Buds também sendo simplificados e enxutos este ano.

Independentemente de escolher o Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL ou 9 Pro Fold, os usuários terão a melhor experiência Android disponível hoje. Esse é o poder de desenvolver software, serviços e hardware — incluindo o chip Tensor preparado para IA do Google — de forma sincronizada. Os compradores terão benefícios como opções extras de edição no Google Fotos, assinaturas de teste do YouTube Premium e do Fitbit Premium, além de atualizações de software garantidas por vários anos.

O Pixel Watch 3, de US$ 350, agora disponível também em um tamanho maior de 45 milímetros, segue uma estética semelhante aos telefones. Seu visual é deliberadamente polido, bem distante da aparência volumosa e claramente tecnológica de algo como o Galaxy Watch Ultra da Samsung. Tem um design versátil, apropriado tanto para uma corrida no parque quanto para um evento formal à noite com camisa social.

Onde Samsung, Xiaomi e outros fornecedores de Android gastam tempo duplicando os aplicativos e softwares do Google, o Google pode se concentrar em implementar mais recursos e integrá-los diretamente no sistema operacional.

O Google Lens, que ajuda a identificar e buscar itens na tela do usuário, junto com transcrições e traduções automáticas, são alguns exemplos disso. O Google Assistente agora usa a IA Gemini para responder a consultas de voz, tornando mais fácil manter (de certa forma) uma conversa com o telefone ou relógio Pixel.

Desde que o primeiro aparelho Pixel foi lançado em 2016, as câmeras da Google têm sido o melhor exemplo de como suas integrações de IA dão uma vantagem sobre a concorrência. Com a família Pixel 9, essa força permanece. O software da Google captura objetos em movimento, como pessoas ou animais, com uma precisão que até câmeras profissionais têm dificuldade de replicar.

Ele produz excelentes fotos noturnas e trata todas as tonalidades de pele com fidelidade. Novos recursos, como a função Add Me — que costura duas fotos para que o fotógrafo também apareça na imagem — fazem do Pixel o sistema de câmeras mais completo e confiável do mercado.

As telas, tanto dos smartphones quanto do Pixel Watch, oferecem excelente precisão de cores e uma operação impecavelmente suave. A qualidade do hardware e a experiência geral do usuário são difíceis de distinguir do padrão estabelecido pelo iPhone da Apple.

Os contras

Para evitar decepções, os compradores do Pixel devem ignorar grande parte do exagero em torno da IA deste ano. O Google Assistente, aprimorado com a IA Gemini, ainda não é muito inteligente.

Ele falhou em lidar com consultas como "mostre-me fotos do bebê no meu telefone", "abra o Spotify para tocar Pod Save America", "você pode configurar um alerta de notícias sobre a Boeing?" ou um pedido para cancelar minha inscrição nos e-mails de um veículo de notícias. Quando solicitado a enviar um e-mail para um colega, o Assistente respondeu que "ainda não pode enviar textos com o Gmail."

Um novo aplicativo nos telefones deste ano é o gerador de imagens Pixel Studio AI. Ele ainda está em estado beta e a Google promete que não gerará imagens de humanos até que esteja devidamente calibrado. Mas essa proteção foi quebrada várias vezes nos testes da Bloomberg, incluindo a produção de uma personagem voluptuosa ao estilo Disney quando solicitado a criar uma "lagosta fêmea".

O gerador também cometeu vários erros básicos — um pedido de "mostre-me três gatos" retornou dois gatos — e parece estar bem atrás dos líderes da indústria, como Midjourney ou DALL-E, da OpenAI.

Pixel Watch é uma tentativa honesta de recriar a interoperabilidade do iPhone e Apple Watch, mas falha em vários pontos. Entre eles, os recursos de monitoramento de saúde do relógio frequentemente exigem que o telefone esteja por perto para atualizar as leituras de dados no visor do relógio.

Além disso, muitos recursos no relógio acabam levando a uma instrução de "abrir no telefone". Baixar músicas para o relógio também é complicado e pouco intuitivo — e o aplicativo do YouTube Music teve problemas recorrentes com a reprodução, como travamentos.

E a bateria do smartphone?

Há uma certa ansiedade em relação à duração da bateria dos últimos telefones e relógios da Google. A bateria do Pixel 9 Pro XL se esgota visivelmente mais rápido do que a do Pixel 8 Pro.

O Pixel Watch 3 não tem a mesma durabilidade do Galaxy Watch Ultra da Samsung e drena rapidamente durante os treinos, mesmo sem o GPS ativado. Ambos podem durar confortavelmente um dia ativo, mas exigem recarga com mais frequência do que seria ideal.

O resumo Em um ano de smartphones supostamente centrados em IA, os novos Pixels da Google exemplificam a pressa de lançar recursos que ainda não estão prontos. O Pixel Studio é decepcionante; o assistente Google Gemini é ainda mais.

Assim como os últimos iPhones, cujos recursos de inteligência artificial da Apple estão sendo lançados gradualmente após a liberação, a Google está oferecendo muito pouco em termos de IA para justificar uma compra imediata.

No entanto, embora a ambição de atrair usuários com inovações em IA tenha falhado, a Google ainda pode afirmar que tem o ecossistema de produtos e serviços mais semelhante ao da Apple, e a linha deste ano é a melhor que já lançou.

Seus novos gadgets possuem o design, refinamento e desempenho para competir diretamente com os melhores da Apple. Para qualquer pessoa que não esteja completamente comprometida com o ecossistema iOS e iMessage, a família Pixel oferece a alternativa Android mais próxima.

Para a Google, que agora parece disposta a canibalizar o mercado de seus parceiros Android como a Samsung, a aposta é clara. Se o futuro da computação for guiado pela integração próxima de IA, software e hardware, a Google precisa ser quem vai construir o rival do futuro para o iPhone. A geração Pixel 9 é apenas o começo dessa disputa.

