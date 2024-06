A- A+

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA Indústrias do polo gesseiro do Araripe recebem linha de financiamento do governo de Pernambuco Medida visa apoiar as indústrias na aquisição de equipamentos necessários para a utilização do gás natural, com objetivo de contribuir para a transição energética

O governo de Pernambuco oferece uma linha de financiamento específica para que as indústrias do polo gesseiro do Araripe, no Sertão do Estado, possam converter seus equipamentos e utilizar uma matriz energética do gás natural, mais sustentável.

Esse esforço faz parte do empenho do governo de Pernambuco para levar o gás natural à região. As obras para a implantação do gás natural estão programadas para começar no segundo semestre de 2024, com previsão da combustível no polo já no primeiro semestre de 2025.

“O nosso trabalho para garantir que cada região de Pernambuco possa crescer através das suas próprias potencialidades é incansável. Com essa linha de financiamento, as indústrias do Araripe poderão se modernizar e, consequentemente, gerar ainda mais emprego e renda, mas de forma sustentável. Não podemos mais pensar em desenvolvimento econômico de forma desconectada da preservação ambiental”, disse a governadora Raquel Lyra.

Linha de financiamento

A linha de financiamento, oferecida pelo Governo de Pernambuco, através da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), visa apoiar as indústrias do setor de gesso do Sertão do Araripe na aquisição de equipamentos necessários para a utilização do gás natural, como queimadores automáticos, exaustores, tubulações, isolamento térmico e sistemas de controle e supervisão. Cada empresa poderá obter até R$ 1 milhão em crédito, com uma taxa de juros competitiva de 0,7% ao mês, graças à equalização proporcionada pelo fundo INOVAR. O prazo de pagamento é de até 36 meses, com uma carência de seis meses.

A presidente da AGE, Angela Mochel, destacou a importância deste financiamento para o desenvolvimento da região. A linha de crédito segue a diretriz de impulsionamento do desenvolvimento econômico do Estado, garantindo a sustentabilidade dos projetos.

“A AGE desenvolveu uma taxa extremamente competitiva para assegurar que as empresas consigam promover a mudança de sua matriz energética. Este esforço reflete o compromisso do governo de Pernambuco, que, por meio de instituições como Copergás, AGE, Adepe, entre outras, busca promover o desenvolvimento sustentável em todo o Estado”, afirma Angela Mochel.á

Gás natural

Felipe Valença, diretor-presidente da Copergás, ressaltou a importância de levar o gás natural ao Araripe. Ele destaca as ações realizadas em fevereiro desde ano, quando a equipe liderada pela governadora Raquel Lyra, anunciou o projeto, por meio da Copergás, de levar o gás natural ao polo gesseiro. Ainda em fevereiro, a governadora anunciou a isenção do ICMS para o gás na região, tornando o gás natural no Araripe o mais barato de Pernambuco.

“Agora, podemos celebrar mais uma importante ação: com a chegada da linha de financiamento, os industriais da região têm melhores condições para promover a mudança de sua matriz energética. A chegada do gás natural ao polo gesseiro é um marco histórico. Além de reduzir os custos operacionais das indústrias, essa mudança contribuirá para a preservação da caatinga, substituindo a lenha por uma matriz energética mais limpa e segura. Estamos confiantes de que essa iniciativa impulsionará o desenvolvimento econômico e sustentável da região”, pontua Valença.

