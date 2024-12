Porto de Suape registrou crescimento de 5,2% na movimentação de carga

A- A+

O Porto de Suape apresentou aumento de 5,2% nas suas operações realizadas de janeiro a outubro deste ano, em comparação com o mesmo período no ano anterior. O incremento representa um total de cerca de 20 milhões de toneladas movimentadas durante o período, com destaque para as operações de contêineres.

Nesse caso, o incremento foi de 23% no acumulado do ano, totalizando 528.258 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 mil pés). Um dos motivos foi Suape ter se tornado, de julho, em uma das escalas da rota comercial entre Singapura e o Nordeste brasileiro - explorada pela MSC Mediterranean Shipping Company S.A que é considerada uma as das gigantes mundiais do transporte marítimo.

Além disso, o número de atracações no complexo também cresceu 10%, com 1.381 embarcações dos mais diversos tipos e tamanhos. No mesmo período de janeiro a outubro, a movimentação de carga geral solta teve um aumento de 13,9%, totalizando 492.208 toneladas. Açúcar ensacado, chapas e bobinas de aço; veículos, aerogeradores, vergalhão e tarugo de aço, além de grandes peças para a indústria, compõem o segmento.

Em termos quantitativos, por exemplo, o hub de veículos do Porto movimentou no período 66.874 unidades, com destaque para os automóveis da BYD (Build Your Dreams), gigante chinesa de carros elétricos e híbridos. Carro-chefe do complexo portuário, a operação de granéis líquidos (petróleo e derivados) se manteve estável entre janeiro e outubro, com uma pequena oscilação para baixo em relação a 2023 (-0,7%). No ano passado, foram movimentadas 13.735.135 toneladas, o que representou 65,4% do total de carga.

O atracadouro pernambucano é o líder nacional nesse topo de operação. Também lidera o transporte de cabotagem entre os portos públicos do País, além de ocupar a primeira posição na movimentação de contêineres na região Nordeste.

“Suape se posiciona como porta de entrada de contêineres de longo curso na região, trazendo mais competitividade para os exportadores e importadores. Trata-se de uma grande conquista para Pernambuco e as perspectivas são as melhores possíveis com a melhoria de nossa infraestrutura, a exemplo das obras de dragagem e de recuperação do molhe de abrigo”, pontua o diretor-presidente da estatal portuária, Marcio Guiot.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti, ressaltou o desempenho do ancoradouro pernambucano, que é o sexto porto público mais movimentado do Brasil.

“Os números são bastante positivos e reafirmam a importância do Porto de Suape como um dos principais e mais movimentados terminais portuários do País. Mas estamos mirando mais alto. Os investimentos que a gestão Raquel Lyra vem fazendo em infraestrutura portuária vai ampliar ainda mais a capacidade operacional de Suape e assegurar um crescimento maior nos próximos anos”, afirmou.

