Negócios Prada estaria de olho em compra da rival Versace, diz jornal No entanto, analista diz que o interesse real da marca 'é improvável'

A marca de moda italiana Prada pode estar avaliando a compra da Versace, informou o jornal Il Sole 24 Ore nesta sexta-feira, citando especulações de mercado.

A proprietária da Versace, Capri Holdings, teria apresentado o negócio à Prada e a outros investidores potencialmente interessados, segundo o jornal. A grife de luxo poderia estar trabalhando com consultores financeiros e jurídicos, incluindo o Citi, para decidir se vai prosseguir com o acordo, informou o jornal, citando “rumores”.

Um representante da Prada, assim como do Citi, se recuaram a comentar.

“Enquanto aguardamos mais elementos, acreditamos que o interesse real da Prada na Versace é improvável”, escreveu Paola Carboni, analista da Equita SIM, em uma nota aos clientes. Embora sua experiência em artigos de couro possa ajudar a desenvolver os acessórios da Versace, “por outro lado, vemos a aquisição da Versace como um desafiador processo de reestruturação”.

A Capri Holdings, proprietária da Versace, contratou o Barclays para explorar opções para a grife e outras marcas de seu portfólio, como a Jimmy Choo, de acordo com o relatório da Sole.

Isso ocorre após a tentativa de fusão de US$ 8,5 bilhões entre a Capri e a Tapestry ter sido interrompida por ordem judicial devido a questões regulatórias.

A Prada, empresa familiar, emergiu como uma das poucas vencedoras em meio à desaceleração global do setor de luxo. Suas vendas dispararam no terceiro trimestre do ano passado, impulsionadas pela marca Miu Miu, que está ganhando popularidade entre os consumidores mais jovens.

A família deu os primeiros passos em uma estratégia de longo prazo para assegurar o futuro da Prada. Lorenzo Bertelli, filho mais velho de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, tem adquirido experiência nas operações cotidianas, liderando as unidades de marketing e sustentabilidade, e está preparado para suceder seus pais como líder da família na empresa.

