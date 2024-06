A- A+

Preço do milho Preço do milho: Procon-PE realiza pesquisa sobre a variação do valor A mão da espiga de milho pode ser encontrada entre R$ 25 e R$ 50 no Ceasa

Para garantir que o consumidor tenha uma ferramenta de consulta e pule a fogueira na hora de comprar o milho no mês junino, o Procon-PE realizou uma pesquisa para identificar a variação do valor do alimento antes da festa.

O órgão, ligado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, enviou seus fiscalizadores ao pátio do milho, localizado no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), para identificar os melhores dias e horários para compra do milho no valor mais baixo. A pesquisa foi feita durante os dias 11, 12 e 13 de junho.

Método da pesquisa

O estudo foi pensado de uma forma que atendesse à diversidade de produtos encontrados no Ceasa, por isso, a mão de milho, contendo 50 espigas, foi categorizada por milhos pequenos, médios e grandes.

De acordo com o Procon-PE, outro cuidado importante é saber que os valores mudam durante o dia. Por isso, os fiscais fizeram a pesquisa em três turnos diferentes para que o consumidor tenha a noção dos preços nos seus respectivos horários.

Durante o primeiro dia, terça (11), a mão do milho chegou a ser encontrada a R$ 25 (pequeno) e a R$ 50 (grande), às 8h. Porém, às 12h, foi identificada uma leve queda no preço, com a espiga grande chegando a custar R$ 45.

No dia seguinte, quarta (12), o preço continuou a cair. A mão de milho, com a espiga pequena, foi encontrada por R$ 20, e a espiga maior, por R$ 40 sem variação durante o dia.

Já na quinta-feira (13), a mão do milho apresentou a maior redução de preço, nas três categorias. A mão de milho, da espiga pequena, pôde ser encontrada por R$15, a média por R$ 25, e a grande por R$ 35, destacando que, segundo a equipe de fiscalização, os valores costumam cair próximo às 12h.

Segundo o secretário executivo da Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, independente da época do ano, o órgão disponibiliza ao consumidor uma pesquisa de preços.

“A ideia é que ele tenha um material em mãos, para servir de apoio antes mesmo de sair de casa. Um material que, por meio do nosso site, ele possa consultar e já ter a ideia do local que poderá comprar mais barato o item pesquisado”, disse o secretário.

