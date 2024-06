A- A+

Doações Prefeitura do Recife consegue ampliar em 35% doações do Imposto de Renda devido Doações foram impulsionadas por sorteio do desafio coletivo da Moeda Capiba

As doações destinadas ao Fundo da Pessoa Idosa e da Criança e do adolescente no ato da declaração de Imposto de Renda no Recife subiram em 35% com relação ao ano passado. O incremento foi impulsionado por sorteio destinado aos contribuintes que realizaram a doação no ato da declaração, organizado pela Prefeitura do Recife.

O sorteio foi realizado no último dia 12 e contou com a parceria da Shineray, que foi responsável pela entrega do prêmio ao ganhador. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que coordena a Moeda Capiba, plataforma que viabilizou o sorteio, estipulou duas metas durante o período de declaração: com R$1,5 milhão doados aos Fundos, seria sorteado um patinete elétrico, e ao atingir R$3 milhões o prêmio seria uma bicicleta elétrica.

Esse ano o total das doações chegou a R$ 2.950.622,77 milhões, como a meta do segundo sorteio era chegar no valor de R$ 3 milhões, apenas o patinete elétrico foi sorteado.

“Quase que a gente consegue chegar nos três milhões doados a partir do imposto devido. Por isso a bicicleta elétrica ficará para uma próxima ação da prefeitura”, explicou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Figueiredo.

A destinação do imposto devido é uma opção que o declarante encontra no formulário do Imposto de Renda e resultará no incremento do orçamento para a realização de ações de apoio e proteção dos seguintes grupos , muitas vezes em situação de vulnerabilidade social.

“A iniciativa provocou, de maneira positiva, que esses valores referentes ao imposto devido ficassem aqui na nossa cidade servindo diretamente à nossa população idosa, às crianças e adolescentes recifenses. Esse é o poder da mobilização: o parceiro chega junto da gente na missão, a comunicação instiga e conscientiza o cidadão a fazer a doação e juntos a gente consegue converter um aumento de 35% desse valor em relação ao valor que conseguimos arrecadar para esses dois fundos no ano passado”, pontua o secretário.

Concorreram aos prêmios os declarantes que optaram pela doação do imposto devido e que se cadastraram para participar do sorteio online e que está disponível para consulta e checagem no link:

