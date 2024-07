A- A+

Tecnologia Prefeitura do Recife firma parceria com Plexos Institute para inovação tecnológica Acordo visa o uso de blockchain para modernizar serviços públicos

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Plexos Institute, firmou um Acordo de Cooperação Técnica para promover o desenvolvimento e o fortalecimento do uso de novas tecnologias na cidade. Reconhecido por sua atuação em Tecnologia e Inovação, o Plexos Institute colaborará com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife na criação e implementação de soluções inovadoras para beneficiar a população recifense. Com uma duração prevista de 24 meses, o acordo tem como foco principal a tecnologia blockchain.

O uso de blockchain promete criar uma infraestrutura tecnológica robusta que oferece segurança e praticidade, proporcionando soluções avançadas diretamente aos cidadãos.

“Entre as vantagens da adoção de blockchain nos serviços municipais, destacam-se a melhoria na gestão de dados, permitindo um controle mais preciso e seguro das informações dos cidadãos, e a automação de processos burocráticos, reduzindo a necessidade de intermediários e agilizando serviços. Com blockchain, registros de propriedade, transações financeiras e dados de saúde, por exemplo, podem ser armazenados de forma imutável e acessíveis de maneira segura, o que aumenta a confiança do público nos serviços prestados pela gestão municipal”, explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo.

A colaboração também inclui estudos e desenvolvimento de protótipos e soluções piloto, essenciais para explorar plenamente as capacidades do blockchain e adaptá-las às necessidades específicas da cidade e de seus moradores.

"Esse processo de pesquisa e inovação permitirá identificar as melhores práticas e desenvolver aplicações que realmente façam a diferença no dia a dia dos cidadãos recifenses", destaca o secretário.

Além de modernizar os serviços públicos, a tecnologia blockchain será utilizada para ampliar o alcance da moeda social Capiba, já implementada em Recife. Essa integração potencializa os benefícios sociais e econômicos, promovendo maior inclusão e transparência. Camila Rioja, presidente do Instituto Plexos, destaca a importância da inovação.

“Ao democratizar o acesso aos benefícios dessa tecnologia emergente, a moeda Capiba não apenas promoverá a inclusão digital, mas também pode potencializar o impacto social através da melhoria da qualidade de vida da população recifense, posicionando a cidade como líder em transformação tecnológica e bem-estar social”, afirma.

