Microempreendedores Prefeitura do Recife promove evento para microempreendedores individuais A Arena GO MEI começa nesta terça-feira (29) e segue até a próxima sexta (1º) no Sebrae Recife, na Zona Oeste da capital pernambucana

A Prefeitura do Recife promove desta terça-feira (29) até a próxima sexta (1º) a Arena GO MEI, evento que oferece palestras e orientações para microempreendedores individuais da cidade.

O espaço funciona das 8h às 17h na unidade do Sebrae Recife, na Ilha do Retiro, na Zona Oeste da capital pernambucana. Não é necessário inscrição para participar.

De acordo com o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, o espaço promove mais oportunidades e orientações técnicas usando a plataforma do GO como porta de entrada para aperfeiçoar o negócio de quem tem dificuldade em conseguir um trabalho.

"Com o GO MEI a gente estreita a relação dessa turma com a prefeitura, gerando trabalhos e renda para esse trabalhador ou trabalhadora, além de reduzir o tempo de resolução do problema na rede e sobretudo a redução de custos do poder público municipal", disse.

Plataforma

A plataforma GO MEI é uma política pública que visa gerar oportunidades para os pequenos empreendedores do Recife.

A partir da plataforma GO Recife, os MEIs (Microempreendedores Individuais) credenciados são conectados às oportunidades de serviço. As demandas abrangem diversos serviços de manutenção de equipamentos públicos, incluindo pintura, hidráulica, manutenção predial, pequenos reparos, elétrica, serralheria, entre outros.

Para começar a receber as oportunidades, é necessário acessar a plataforma GO Recife e completar o cadastro no formulário GO MEI com todas as informações solicitadas.

Confira a programação da Arena GO MEI



Dia 29/10:

Orientação Técnica: Atendimentos para migrar para Plataforma GO MEI + Formalização

Programação de Instrutoria

Manhã - Como emitir nota Fiscal

Tarde - Como garantir a prestação de serviços no GO MEI (Orientações Gerais para Micro empreendedores)

Dia 30/10:

Quarta de Sucesso com Foco no GO MEI

Orientação Técnica: Atendimentos para migrar para Plataforma GO MEI + Formalização

Palestras:

14:15 - 15:00: Palestra "Formalização MEI: Passo a Passo para o Sucesso"

15:00 - 15:45: Palestra "O que é o GO MEI e como eu posso fazer parte dele?"

15:45 - 16:00: Intervalo

16:00 - 16:45: Palestra "Finanças descomplicadas para MEIs: do controle ao sucesso"

16:45 - 18:00: Bate-papo com o empreendedor: "Alcançando o sucesso sendo MEI"

Dia 31/10:

Orientação Técnica: Atendimentos para migrar para Plataforma GO MEI + Formalização

Instrutoria

Manhã - Faça seu modelo de Negócios e venda mais no GO MEI (Canvas You)

Tarde - Garanta o crescimento da sua empresa sabendo definir o Preço dos seus produtos e Serviços

Dia 01/11:

Orientação Técnica: Atendimentos para migrar para Plataforma GO MEI + Formalização

Manhã - Como garantir a prestação de serviços no GO MEI (Orientações Gerais para Microempreendedores)

Tarde - Garanta o crescimento da sua empresa sabendo definir o Preço dos seus produtos e Serviços

