Indicadores de consumo mostram alta de 7% no Recife

O Índice de Consumo das Famílias (ICF) no Recife registrou leve alta em outubro de 2024, atingindo 102,6 pontos, conforme dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com recorte local feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE). Esse crescimento de 2% em relação a setembro representa um retorno à zona otimista, acima dos 100 pontos, e indica uma recuperação no consumo das famílias na capital pernambucana.

Entre os componentes do ICF, destaca-se a perspectiva de consumo, com uma alta de 2,9%, o que sugere otimismo moderado quanto aos próximos meses. O índice de momento para aquisição de bens duráveis, como eletrodomésticos e móveis, também avançou, subindo 7,2%, refletindo uma maior disposição das famílias para investimentos de maior valor.

Para Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE, os números apontam uma evolução positiva. “O leve crescimento no índice de consumo mantém a constância de crescimento que acumula 7% desde julho. Contudo, o alto nível de desemprego e a recente elevação da taxa Selic impactam diretamente o poder de compra das famílias. Embora as expectativas de consumo estejam melhorando, a recuperação total ainda depende de uma melhora no mercado de trabalho e no acesso ao crédito”, destacou Peixoto.

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, ressaltou o aumento da confiança dos consumidores, mesmo em um cenário desafiador. “Os dados de outubro mostram que, apesar das dificuldades econômicas, os consumidores estão mais confiantes para os próximos meses. A alta no indicador de bens duráveis demonstra que as famílias estão voltando a planejar compras de maior valor, influenciadas pela sazonalidade de final de ano, mas o cenário ainda exige parcimônia, especialmente devido ao impacto dos juros e do endividamento das famílias”, observou o economista.

A Fecomércio-PE realiza mensalmente pesquisas conjunturais, sondagens de opinião para datas comemorativas de forte apelo comercial e estudos especiais. Esses levantamentos são feitos pelo Instituto e incluem análises regionais baseadas em pesquisas da CNC e índices do IBGE, com o apoio da Assessoria em Economia.

