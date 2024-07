A- A+

Espaço Sesc Sistema Fecomércio abre Espaço Sesc no Shopping Boa Vista Diversos serviços são ofertados no local

O Sistema Fecomércio/PE abriu o Espaço Sesc no Shopping Boa Vista. A loja fornece ao cliente a possibilidade de se matricular em atividades e cursos, comprar passeios e excursões, participar de experiências imersivas e fazer reservas para os hotéis da rede em Pernambuco.

Na loja, o cliente também pode fazer ou renovar a credencial do Sesc, meio de acesso aos serviços em condições especiais de preço para quem é comerciário.

Também é possível aderir ao Cartão do Empresário, produto exclusivo da Fecomércio/PE e dedicado aos empresários do setor e que garante descontos em mais de 2 mil estabelecimentos em todo o Brasil, além de obter informações sobre as ofertas do Senac.

“Com a parceria, queremos somar na busca de um mercado mais justo e equilibrado para o comércio. Continuaremos fazendo o que estiver ao nosso alcance para que ela seja um sucesso e tenha continuidade”, afirma o empreendedor do Shopping Boa Vista, Celso Muniz Filho.

A chegada do Espaço Sesc ao Shopping Boa Vista traz comodidade à clientela, que pode ter acesso a diversas ofertas, de domingo a domingo, em horário diferenciado e conveniente e com atendimento diferenciado e ágil.

“Estamos felizes em inaugurar o nosso primeiro espaço em um centro comercial, que vai beneficiar não só os comerciários aqui do Shopping Boa Vista e do entorno, como também os empresários e a população em geral”, avalia Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco.

