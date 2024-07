A- A+

MOBILIDADE Estação Forte do Brum do BRT, no Recife, é interditada para reparos; entenda mudança Passageiros devem ficar atentos

Passageiros do BRT que usam a Estação Forte do Brum, localizada no Cais do Apolo, Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, precisam ficar atentos à interdição provisória da plataforma.

O fechamento terá início nesta quinta-feira (11) e, segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, será em razão de serviços de manutenção no local.

Por isso, passageiros das seguintes linhas deverão usar a Estação Istmo do Recife, que fica na mesma avenida, para o embarque ou desembarque:



- 1100-TI PE-15 (PCR) (Parador);

- 1076-TI Pelópidas (PCR) (Parador);

- 1946-TI Igarassu (BR-101);

- 1967-TI Igarassu (Sítio Histórico);

- 1062-TI Abreu e Lima (PCR) (Parador); e

- 2441-TI CDU (Conde da Boa Vista) via PCR.

O usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (81) 9.9488-3999, das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182.5511/5518.

Veja também

colômbia "Narcomansão" que sediou festas com Pablo Escobar vai virar laboratório da polícia na Colômbia