bancos Presidente da Febraban diz que Lula tem compromisso com equilíbrio fiscal e 'está aberto ao diálogo' Presidente da República se reuniu com representantes das principais instituições financeiras do país no Palácio do Planalto

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou manter um diálogo aberto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que o petista está comprometido com o ajuste fiscal do país. Sidney e representantes das principais instituições financeiras do país se reuniram com Lula no Palácio do Planalto.

A lista de presentes incluiu: Luiz Trabuco, presidente do Conselho Diretor da Febraban; Marcelo Noronha, presidente do Bradesco; Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco; Mário Leão, presidente do Santander; André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual; e Alberto Monteiro, presidente do Safra.

A Febraban tem manifestado preocupação com o impacto dos jogos e apostas on-line (bets) no comprometimento de renda das famílias. As bets era um dos temas da reunião.

Outro tema em pauta foram as medidas do governo para aumentar receitas, como a discussão sobre a criaçao de um imposto de renda minimo para milionários.

O governo também pretendi abordar a reforma no crédito consignado do setor privado, que hoje tem limitações e é pouco explorado.

