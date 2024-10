A- A+

RECORDE Principal campo produtor de petróleo no pré-sal, Tupi atinge marca de 3 bi de barris, diz Petrobras É a primeira vez que uma área operada pela estatal no Brasil atinge tal quantidade de óleo extraído. Plataformas atual nessa região da Bacia de Santos há 15 anos

Principal campo produtor de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos, Tupi alcançou no terceiro trimestre desde ano a marca inédita de 3 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) já produzidos, ao longo de 15 anos desde a sua entrada em operação.

É a primeira vez que uma área de produção no Brasil atinge este marco, informou hoje a estatal, numa demonstração da alta produtividade dos campos de produção no pré-sal.

A produção do campo de Tupi é realizada por meio de sete plataforma do tipo FPSO. A área em águas profundas na costa brasileira é operada pela Petrobras (65%) com os sócios Shell (25%) e Petrogal (10%).

A produção começou em 2010, após os testes do ano anterior que comprovaram as evidências de reservatórios de petróleo. As reservas do pré-sal foram descobertas em 2006 e são exploradas por petroleiras em regime de partilha com a União.



